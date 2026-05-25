Sam Levinson, creador de 'Euphoria', defiende la muerte de uno de sus personajes principales

Sam Levinson, creador de 'Euphoria', defiende la muerte de Nate Jacobs

En entrevista con Esquire, Levinson explicó que quería darle al público el castigo que durante años pidió para Nate, pero llevándolo a un extremo tan incómodo y angustiante que obligara a los espectadores a cuestionarse si realmente deseaban verlo sufrir de esa manera.

"¿Cómo puedo darles a los fans lo que quieren, pero hacerlo tan horrible y angustiante que, para cuando suceda, el público ya no esté tan seguro de que lo deseaba?", aseguró Sam Levinson.

Jacob Elordi como Nate Jacobs en 'Euphoria'. (HBO Max)

“Es como decir: ‘¿Ah, querías que recibiera su merecido…? Ok’”, dijo Levinson al medio entre risas. “Esa sensación de complicidad con el público siempre es un elemento interesante para explorar dentro de este tipo de estructura más amplia”, agregó.

La polémica escena, emitida en el penúltimo episodio de la temporada, muestra a Nate siendo enterrado vivo y atrapado dentro de un ataúd mientras una serpiente de cascabel lo ataca en repetidas ocasiones. Finalmente, el personaje muere después de una escena cargada de terror psicológico y violencia explícita.

La escena más polémica de 'Euphoria'

De acuerdo con Sam Levinson, la idea original surgió inspirada por la película The Candy Snatchers, donde una joven es enterrada viva con un pequeño tubo de aire. Sin embargo, más tarde imaginó una serpiente acercándose al conducto mientras Nate golpeaba desesperadamente desde el interior.

Sam Levinson, creador de 'Euphoria', defiende la muerte de Nate Jacobs. (Getty Images)

El creador también reveló que varias de las serpientes utilizadas durante el rodaje eran reales y que el equipo recibió advertencias sobre el riesgo que implicaba trabajar con ellas en exteriores. Para algunas tomas cerradas, la producción utilizó una boa constrictora modificada visualmente para simular una serpiente venenosa.

La muerte de Nate rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales. Mientras algunos fans celebraron el final del personaje tras años de manipulación, violencia y abuso dentro de la trama, otros criticaron que la serie dejara sin resolver varias historias importantes relacionadas con Jules, Maddy y la sexualidad reprimida de Nate.