Kimi Antonelli logra su segunda pole position consecutiva y es la gran revelación de la Fórmula 1 en 2026

El factor Kimi Antonelli como clave del brillante arranque de Mercedes en la Fórmula 1 en 2026

Lo que comenzó como la expectativa del niño prodigio de la academia de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team se ha transformado, en apenas tres carreras, en una revelación en el máximo circuito del automovilismo mundial.

George Russell, piloto de Mercedes (Clive Rose/Getty Images)

Kimi Antonelli, el piloto italiano de 19 años de Mercedes, confirmó su condición de gran revelación de la temporada al conseguir su segunda pole position consecutiva en el Gran Premio de Japón, dominando la clasificación en Suzuka con autoridad y dejando claro que lo suyo no es una racha, sino un momento de forma.

La cifra no es menor, llega apenas días después de haber salido primero y ganar el Gran Premio de China, donde firmó su primera victoria en la máxima categoría tras resistir la presión incluso de su propio compañero de equipo, George Russell.

El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, logra su segunda pole position en Fórmula 1 (Clive Rose/Getty Images)

Y si algo confirma la consistencia de su arranque es el antecedente inmediato. En la carrera inaugural del campeonato, el Gran Premio de Australia, Antonelli terminó en segundo lugar, completando el 1-2 de Mercedes y dejando claro que su presencia es clave en el inmejorable inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 para Mercedes.