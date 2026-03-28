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Espectáculos

Kimi Antonelli logra su segunda pole position consecutiva y es la gran revelación de la Fórmula 1 en 2026

Con 19 años de edad, el piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, ganó el Gran Premio de China y saldrá en la pole position en el Gran Premio de Japón.
sáb 28 marzo 2026 07:32 PM
El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, logra su segunda pole position en Fórmula 1 y saldrá primero en el Gran Premio de Japón
El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, logra su segunda pole position en Fórmula 1 (Rudy Carezzevoli/Getty Images)

El nombre de Kimi Antonelli ha sonado en 2026 con contundencia en el arranque de la temporada 2026 de la Fórmula 1 y ya logró su segunda pole position consecutiva, tras ganar el Gran Premio de China.

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El factor Kimi Antonelli como clave del brillante arranque de Mercedes en la Fórmula 1 en 2026

Lo que comenzó como la expectativa del niño prodigio de la academia de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team se ha transformado, en apenas tres carreras, en una revelación en el máximo circuito del automovilismo mundial.

George Russell, piloto de Mercedes
George Russell, piloto de Mercedes (Clive Rose/Getty Images)

Kimi Antonelli, el piloto italiano de 19 años de Mercedes, confirmó su condición de gran revelación de la temporada al conseguir su segunda pole position consecutiva en el Gran Premio de Japón, dominando la clasificación en Suzuka con autoridad y dejando claro que lo suyo no es una racha, sino un momento de forma.

La cifra no es menor, llega apenas días después de haber salido primero y ganar el Gran Premio de China, donde firmó su primera victoria en la máxima categoría tras resistir la presión incluso de su propio compañero de equipo, George Russell.

El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, logra su segunda pole position en Fórmula 1 y saldrá primero en el Gran Premio de Japón
El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, logra su segunda pole position en Fórmula 1 (Clive Rose/Getty Images)

Y si algo confirma la consistencia de su arranque es el antecedente inmediato. En la carrera inaugural del campeonato, el Gran Premio de Australia, Antonelli terminó en segundo lugar, completando el 1-2 de Mercedes y dejando claro que su presencia es clave en el inmejorable inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 para Mercedes.

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La llegada del niño prodigio Kimi Antonelli a la Fórmula 1

Andrea Kimi Antonelli nació en Bolonia en 2006, en el seno de una familia vinculada al automovilismo. Su padre, Marco Antonelli, es un ex piloto y propietario de equipo, lo que facilitó un entorno para que su pasión por el deporte motor fuera solo cuestión de tiempo.

Formado desde niño en el karting europeo, Antonelli acumuló títulos en categorías juveniles antes de integrarse a la academia de Mercedes, uno de los programas de desarrollo más exigentes del automovilismo contemporáneo.

El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, logra su segunda pole position en Fórmula 1 y saldrá primero en el Gran Premio de Japón
El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, logra su segunda pole position en Fórmula 1 (Peter Fox/Getty Images)

Su ascenso fue vertiginoso: Fórmula 4, Fórmula Regional y Fórmula 2 en un proceso acelerado que respondió más a su talento que a los tiempos tradicionales.

Su llegada a Mercedes para la temporada 2026 fue una apuesta calculada por parte de Toto Wolff, quien vio en él dos virtudes indispensbles en el carácter de un piloto: velocidad y temple.

En cuestión de semanas, Kimi Antonelli ya había hecho historia: se convirtió en el piloto más joven en lograr una pole position y el segundo más joven en ganar un Gran Premio en la Fórmula 1 (después de Max Verstappen, quien lo hizo a los 18 años).

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Fórmula 1

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