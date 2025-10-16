Así fueron las 'salvajes' vacaciones de Checo Pérez y su esposa, Carola Martínez, en Botsuana

Antes de que Checo Pérez regrese al mundo de la Fórmula 1 en 2026 de la mano de Cadillac Racing, el piloto mexicano está disfrutando de su año sabático al máximo, por lo que decidió irse de vacaciones con su esposa, Carola Martínez.
El destino que la pareja eligió fue Botsuana, un país africano que se caracteriza por su naturaleza salvaje y sus impresionantes paisajes.
Checo Pérez y Carola Martínez se fueron de safari a África
La pareja conformada por Checo Pérez y Carola Martínez viajó a un destino poco conocido y remoto donde la naturaleza es el atributo más importante. Botsuana es un lugar paradisíaco donde los turistas con espíritu aventurero pueden disfrutar de actividades que les permiten convivir con el ecosistema del país.
El campamento que Carola Martínez y Checo Pérez visitaron fue Wilderness DumaTau, un exclusivo refugio ubicado en Delta del Okavango y que únicamente cuenta con ocho suites que conectan con los hábitats de elefantes, leopardos y aves.
Este campamento ganó el reconocimiento de ser el Mejor Resort en África gracias al excelente servicio e inigualable experiencia que ofrece a sus clientes.
¿Qué actividades hicieron Checo Pérez y Carola Martínez en África?
Durante su estancia en Botsuana, Carola y Checo pudieron disfrutar de un safari donde vieron rinocerontes, jirafas, leones y más animales en su hábitat natural.
La pareja también disfruto de desayunos y comidas al aire libre, de una cena a la orilla del lago, así como de tradiciones botsuanas con la gente local.
Esta no es la primera vez que Carola Martínez y Checo Pérez viajan a África
A penas hace cinco meses, en mayo de este 2025, la pareja viajó a África a una experiencia similar donde disfrutaron de un safari.
Gracias a las fotografías que Carola Martínez compartió en su Instagram (@carolamtz1 ), pudimos ver que disfrutaron de una experiencia cercana a la naturaleza. No cabe duda de que después de este viaje, la pareja quedó enamorada del continente africano.
Botsuana, un destino turístico para los 'salvajes' de corazón
Para aquellos que al igual que Checo Pérez y Carola Martínez disfrutan de experiencias salvajes e intrépidas, definitivamente Botsuana es una perfecta opción para visitar en sus próximas vacaciones.
En este país africano podrás conectar con la naturaleza y relajarte admirando sus impresionantes paisajes. Además, Botsuana es un destino que invita a sus turistas a reflexionar sobre la importancia de cuidar la naturaleza.
El estilo de vida de Checo Pérez y Carola Martínez se caracteriza por ser muy familiar e íntimo, por lo que sus vacaciones acostumbran a tener un enfoque más divertido y casual que lujoso, a diferencia de otros pilotos de Fórmula 1 que prefieren viajar a destinos más extravagantes.