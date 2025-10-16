Así fueron las 'salvajes' vacaciones de Checo Pérez y su esposa, Carola Martínez, en Botsuana

Checo Pérez y Carola Martínez se fueron de safari a África

La pareja conformada por Checo Pérez y Carola Martínez viajó a un destino poco conocido y remoto donde la naturaleza es el atributo más importante. Botsuana es un lugar paradisíaco donde los turistas con espíritu aventurero pueden disfrutar de actividades que les permiten convivir con el ecosistema del país.

Carola Martínez y Checo Pérez convivieron con la naturaleza en África. (Instagram - @carolamtz1)

El campamento que Carola Martínez y Checo Pérez visitaron fue Wilderness DumaTau, un exclusivo refugio ubicado en Delta del Okavango y que únicamente cuenta con ocho suites que conectan con los hábitats de elefantes, leopardos y aves.

Este campamento ganó el reconocimiento de ser el Mejor Resort en África gracias al excelente servicio e inigualable experiencia que ofrece a sus clientes.

Además de la naturaleza, la gastronomía fue una parte importante del viaje de Carola y Checo. (Instagram - @carolamtz1)

¿Qué actividades hicieron Checo Pérez y Carola Martínez en África?

Durante su estancia en Botsuana, Carola y Checo pudieron disfrutar de un safari donde vieron rinocerontes, jirafas, leones y más animales en su hábitat natural.

La pareja también disfruto de desayunos y comidas al aire libre, de una cena a la orilla del lago, así como de tradiciones botsuanas con la gente local.