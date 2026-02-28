Charles Leclerc y Alexandra Saint-Mleux ya son esposos; se casaron este sábado en Mónaco

La historia de amor de Charles Leclerc y Alexandra Saint-Mleux

La relación de pareja de Charles Leclerc y Alexandra Saint-Mleux comenzó a generar atención mediática a comienzos de 2023, tras varias apariciones en eventos sociales y deportivos.

Su compromiso fue anunciado en noviembre de 2025 con una publicación en redes sociales que incluyó a su perro dachshund, Leo, quien se convirtió en un elemento clave en su historia de amor.

Charles Leclerc y Alexandra Saint-Mleux ya son esposos, se casaron en Mónaco

Fue precisamente Leo quien robó cámara en la pedida de matrimonio, al aparecer con una pequeña placa en su collar que llevaba la frase que dio pie a la propuesta del piloto a su novia.

Marzo 2023 — París Fashion Week

La primera vez que el nombre de Alexandra circuló junto al de Leclerc fue durante la Paris Fashion Week de 2023. Varios medios señalaron que los fans notaron a Alexandra en el fondo de contenidos de redes asociados al piloto y a partir de esa coincidencia comenzaron los rumores sobre un vínculo afectivo entre ambos.

Mayo 2023 — Aparición en el Gran Premio de Mónaco

Unas semanas después, Alexandre fue vista en el circuito de Mónaco, paseando por boxes y el paddock al lado de Leclerc. Fue una de las primeras apariciones públicas de la pareja en un contexto de Fórmula 1, aunque todavía sin confirmación oficial de relación.

Julio 2023 — Wimbledon

La pareja llegó junta al célebre torneo de tenis, otro momento en el que su relación se hizo visible para el público. Hasta este punto, ambos habían mantenido su vida personal bastante alejada de los reflectores, pero las apariciones conjuntas empezaron a consolidar la idea de una relación estable.

2024 — Consolidación y apoyo en las pistas

A lo largo de 2024, Alexandra se fue haciendo habitual en el entorno de las carreras de F1, acompañando a Leclerc en diversos eventos. Desde el Gran Premio de Miami hasta el de Mónaco, donde el piloto logró resultados destacados. Se les vio también en eventos sociales de la categoría, como cenas o galas, ya con una imagen más consolidada como pareja.

Durante ese año, la pareja adoptó a Leo, un perro de raza dachshund que con el tiempo se volvió un elemento presente en fotos y menciones públicas relacionadas con su relación.

Gran Premio de México — Ciudad de México, 2025

La estancia de Leclerc y Alexandra en la Ciudad de México durante la temporada 2025 fue un momento significativo en su relación. Alexandra, con raíces mexicanas por parte de su madre, fue vista paseando por el paddock con Leo, probando la gastronomía local e interactuando con aficionados, lo que amplificó su perfil entre los seguidores latinoamericanos de la Fórmula 1.

Ese mismo fin de semana, después de que Leclerc cerró el GP con un podio, la pareja recibió felicitaciones y su presencia fue tema en redes y medios deportivos en México. Fue ahí donde, unos días después, el piloto decidió dar el paso clave en su vida personal.

2 de noviembre de 2025 — Propuesta de matrimonio

Pocos días después del GP en México, Leclerc anunció su compromiso con Alexandra a través de Instagram. Las imágenes —compartidas por ambos— mostraron una ambientación íntima con velas y pétalos, y el rol protagónico de Leo: el perro llevaba una placa con la inscripción “Dad wants to marry you” ("Papá quiere casarse contigo") que anticipaba la propuesta.

En el texto publicado, Charles no sólo mostró el anillo de compromiso, sino que escribió “Mr. & Mrs. Leclerc”, marcando la transición formal en su relación. La noticia fue celebrada por aficionados y colegas dentro del paddock, llamando la atención de figuras como Lewis Hamilton y Carlos Sainz.

De noviembre 2025 a febrero 2026 — Preparativos discretos

Tras el anuncio del compromiso, la pareja continuó con su vida cotidiana y sus compromisos deportivos. Mantuvieron una presencia pública más bien discreta, aunque con participación habitual en eventos de Ferrari y apariciones conjuntas en redes.

Las semanas previas a la boda se enfocaron en los preparativos finales y en continuar con las actividades propias de la temporada de Fórmula 1.