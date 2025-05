Max Verstappen debuta como papá, ¿quién es Kelly Piquet, su novia?

¿Quién es Kelly Piquet, la novia de Max Verstappen?

Un apellido con historia

Kelly Tamsma Piquet Souto Maior nació el 7 de diciembre de 1988 en Homburg, Alemania. Es hija del tricampeón mundial de F1, Nelson Piquet, y de la modelo neerlandesa Sylvia Tamsma. Luego de una infancia inmersa en el automovilismo que la llevó a vivir entre Francia, Brasil, Inglaterra y Estados Unidos, Kelly estudió Relaciones Internacionales en Marymount Manhattan College en Nueva York. Profesionalmente se ha desarrollado en las relaciones públicas, el modelaje y el periodismo (ha colaborado con revistas como Marie Claire y Vogue).

La historia de amor de Max Verstappen y Kelly Piquet

Antes de su relación con Verstappen, Kelly fue pareja del piloto ruso Daniil Kvyat, con quien tuvo una hija, Penélope, nacida en julio de 2019. La relación entre Verstappen y Piquet comenzó en 2020 y se hizo pública en enero de 2021 a través de publicaciones en Instagram. Desde entonces, han compartido momentos significativos juntos, como la celebración de los campeonatos mundiales de Verstappen y el anuncio del nacimiento de su hija, Lily, en mayo de 2025 .

Aunque el matrimonio no está en sus planes inmediatos, el corredor no lo descarta. En una entrevista de diciembre de 2023 con el medio alemán Blick, Verstappen declaró que no tienen una fecha clara para casarse, pues prefieren que ocurra de manera espontánea cuando ambos lo sientan adecuado.