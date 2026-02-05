El regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1: nueva escudería, respaldo total y una motivación renovada
Sergio “Checo” Pérez vuelve a la Fórmula 1 tras un año sabático, con Cadillac como nueva escudería, mayor apoyo de equipo y una motivación que, según su padre, Antonio Pérez, no se le había visto antes.
Después de un año fuera de la Fórmula 1, el regreso de Checo Pérez al máximo circuito del automovilismo genera expectativas altas.
Su incorporación a la nueva escudería Cadillac marca un punto de inflexión en su carrera, no sólo por el cambio de equipo, sino por el momento personal y profesional que atraviesa el piloto mexicano.
A unas semanas de que inicie la temporada, el ambiente alrededor de Checo es distinto. Así lo confirma Antonio Pérez, su padre, que en entrevista con Quién, adelantó cómo se encuentra el piloto y qué se puede esperar de esta nueva etapa.
¿Cómo se siente Checo Pérez antes de su regreso a la Fórmula 1?
De acuerdo con su padre, Checo Pérez atraviesa uno de los momentos más positivos de su carrera. “Checo está más contento y motivado que nunca”, afirma.
Antonio Pérez destaca que lo que más le ha sorprendido es el nivel de preparación que su hijo ha asumido: física, mental y alimenticia.
Un nuevo sistema de entrenamiento, cambios en su alimentación y una estrategia distinta de trabajo acompañan esta etapa, junto con una proyección renovada con la marca Cadillac.
Él asegura que todo lo que está preparando lo podrá ver la audiencia misma en la pista.
El papel de Cadillac en la nueva etapa de Checo Pérez
Para Antonio Pérez, la llegada de Cadillac ha sido clave para este renacer deportivo.
Cadillac le inyectó lo que le hacía falta a Checo: esa motivación, que un equipo gire a tu alrededor.
El respaldo del equipo ha sido determinante. A diferencia de otras etapas, hoy Checo llega a entrenamientos y carreras con la certeza de que el trabajo del equipo está enfocado de manera conjunta y no únicamente en un solo piloto.
El padre del corredor de F1 hace énfasis en que dentro de Cadillac no existen jerarquías marcadas en este momento. Checo Pérez, Valtteri Bottas y el equipo comparten un objetivo común.
“No es momento de pensar en que si Checo va a ser el líder o Valtteri, aquí los tres tienen un solo objetivo, tratar de entrar a los puntos”.
Pérez Garibay afirma que el nivel de apoyo es el mismo para ambos pilotos, una decisión estratégica que consideran fundamental para consolidar a Cadillac en la F1, ya que a su parecer sería un gran error apoyar más a uno u otro cuando el objetivo más importante es llevar a la escudería lo más adelante posible.
El regreso de Checo Pérez también se vive con entusiasmo en casa. Su familia, asegura Antonio, está viviendo el regreso del piloto como afición y está más motivada que el año pasado, cuando la Fórmula 1 se vivió sin representación mexicana.
“Sí nos hizo falta un piloto mexicano para poder darle sabor a la Fórmula 1”, reconoce.
También destaca el papel de Paola Pérez, hermana de Checo, a quien reconoce como una figura clave. “Paola es la única mujer en el mundo, en los 75 años de la Fórmula 1, representante de un piloto”. Un rol inédito dentro de la industria, que ha marcado una diferencia en la carrera del mexicano.
Para Antonio Pérez, el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 va más allá de una temporada o de un cambio de escudería.
Representa una nueva etapa en la carrera de su hijo y una oportunidad distinta para el automovilismo mexicano. “El futuro de que México tenga un campeón del mundo en Fórmula 1 cada día está más cerca.”
Finalmente, concluyó con un mensaje optimista que apunta tanto al presente como al largo plazo: “Vienen cosas muy grandes. Lo mejor para México está por venir, y para Checo Pérez también”.