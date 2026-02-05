El regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1: nueva escudería, respaldo total y una motivación renovada

¿Cómo se siente Checo Pérez antes de su regreso a la Fórmula 1?

De acuerdo con su padre, Checo Pérez atraviesa uno de los momentos más positivos de su carrera. “Checo está más contento y motivado que nunca”, afirma.

Antonio Pérez destaca que lo que más le ha sorprendido es el nivel de preparación que su hijo ha asumido: física, mental y alimenticia.

Un nuevo sistema de entrenamiento, cambios en su alimentación y una estrategia distinta de trabajo acompañan esta etapa, junto con una proyección renovada con la marca Cadillac.

Él asegura que todo lo que está preparando lo podrá ver la audiencia misma en la pista.

Después de un año de inactividad, Checo regresa con mayor preparación que nunca. (Instagram/@cadillacf1)

El papel de Cadillac en la nueva etapa de Checo Pérez

Para Antonio Pérez, la llegada de Cadillac ha sido clave para este renacer deportivo.

Cadillac le inyectó lo que le hacía falta a Checo: esa motivación, que un equipo gire a tu alrededor.

El respaldo del equipo ha sido determinante. A diferencia de otras etapas, hoy Checo llega a entrenamientos y carreras con la certeza de que el trabajo del equipo está enfocado de manera conjunta y no únicamente en un solo piloto.

Ambos pilotos reciben el mismo apoyo por parte del equipo de Cadillac. (Instagram/@cadillacf1)

El padre del corredor de F1 hace énfasis en que dentro de Cadillac no existen jerarquías marcadas en este momento. Checo Pérez, Valtteri Bottas y el equipo comparten un objetivo común.

“No es momento de pensar en que si Checo va a ser el líder o Valtteri, aquí los tres tienen un solo objetivo, tratar de entrar a los puntos”.

Pérez Garibay afirma que el nivel de apoyo es el mismo para ambos pilotos, una decisión estratégica que consideran fundamental para consolidar a Cadillac en la F1, ya que a su parecer sería un gran error apoyar más a uno u otro cuando el objetivo más importante es llevar a la escudería lo más adelante posible.