Shia LaBeouf, solo y con nueva demanda; su ex pareja FKA twigs lo acusa de querer silenciarla

Shia LaBeouf enfrenta nueva demanda de su ex novia FKA twigs

De acuerdo con The Hollywood Reporter, FKA twigs explicó que el acuerdo alcanzado previamente, tras una primera demanda que interpuso en contra de Shia LaBeouf por abuso, incluía cláusulas que le impedían hablar de su experiencia personal y de temas relacionados con violencia sexual.

Shia LaBeouf es demandado nuevamente por su ex, FKA twigs (Emma McIntyre/Getty Images for HFA)

En su nueva acción legal, la cantante busca que la corte invalide esas disposiciones por considerarlas ilegales bajo la legislación vigente. “No se trata de dinero, se trata de justicia”, señaló la artista en el documento presentado.

La cantante de 38 años está representada por el abogado Mathew Rosengart, conocido por haber liderado el caso que liberó a Britney Spears de su tutela.

En el documento presentado ante la corte, Rosengart enfatizó: “Este caso no es solo por FKA twigs, es por todas las mujeres que no tienen los recursos para defenderse de agresores poderosos”.