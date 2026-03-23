Shia LaBeouf protagoniza una nueva polémica: tiene un altercado con una mujer en Roma

Shia LaBeouf sigue generando polémica en redes sociales por sus acciones. Aunque es conocido que el actor tiene un historial que data años atrás sobre controversias en las que ha estado envuelto, en las últimas semanas, ha estado más en el foco por actitudes erráticas que no pasan desapercibidas por los usuarios en redes sociales.
Recientemente, el actor fue grabado en un nuevo altercado que tuvo con una mujer en Roma, añadiéndose a la lista de problemáticas de las que ha sido protagonista.
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Shia LaBeouf tiene un altercado en Roma
En un video compartido por TMZ, se ve al actor sentado fuera de un restaurante en la capital italiana, aparentemente solo, bebiendo de una botella. Frente a su mesa, una mujer también estaba sentada, ocupada en sus propios asuntos.
Las imágenes muestran a LaBeouf intentando hablar con ella, quien parecía ignorarlo. Sin embargo, en un momento el actor elevó considerablemente el tono de voz y le gritó: “¡Vete a la mierda!”. A pesar de esto, la mujer mantuvo la calma y continuó ignorando su actitud.
En otra parte del clip, se observa al protagonista de Transformers caminando por la calle mientras le grita a otra persona. No está claro si se trata de la misma mujer o alguien más, pero el actor mantenía una actitud visiblemente alterada.
Hasta el momento, LaBeouf ni sus representantes han emitido algún comunicado al respecto.
¿Qué hacía Shia LaBeouf en Roma?
El actor se encuentra en Italia debido al bautizo de su padre, Jeffrey Craig LaBeouf, que tendría lugar en ese país.
No obstante, el viaje implicó un proceso legal, ya que el actor se encontraba en medio de un caso tras haber sido arrestado en Nueva Orleans por cargos relacionados con agresión, por lo que estaba en libertad bajo fianza.
Inicialmente, LaBeouf solicitó permiso para salir de Estados Unidos con fines religiosos, incluido el bautizo de su padre, durante una semana, del 1 al 8 de marzo, pero la petición fue rechazada.
En un segundo intento, el actor y su equipo legal lograron que un juez aprobara la solicitud el 4 de marzo.
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Las recientes polémicas de Shia LaBeouf
Durante su estancia en Roma, el actor no solo llamó la atención por el altercado en la vía pública. Días antes, fue visto en el lobby de su hotel vistiendo únicamente ropa interior, mientras pedía a otros huéspedes un fósforo para encender un cigarro.
A esto se suma su reciente arresto en Nueva Orleans, ocurrido el 17 de febrero, cuando fue detenido por cargos de agresión leve tras una pelea fuera de un bar en el Barrio Francés. Durante el incidente,el actor también utilizó insultos homofóbicos, lo que agravó su fianza. El actor fue arrestado nuevamente en relación al mismo incidente, bajo un cargo menor de agresión simple.
TMZ también reportó un altercado que el actor tuvo fuera de su casa con policías. Aunque se desconoce por qué había agentes en su domicilio, lo que empezó como una conversación, terminó con el actor gritando y llorando reclamos. “'¡No confío en ustedes en absoluto!”, se escuchaba en el audio compartido por el medio estadounidense.
Finalmente, todo esto ocurrió en medio del anuncio de su divorcio con Mia Goth, quien según un reporte de Page Six llevan separados alrededor de un año, algo que podría haber afectado el estado emocional del intérprete.