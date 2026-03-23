Shia LaBeouf protagoniza una nueva polémica: tiene un altercado con una mujer en Roma

Shia LaBeouf tiene un altercado en Roma

En un video compartido por TMZ, se ve al actor sentado fuera de un restaurante en la capital italiana, aparentemente solo, bebiendo de una botella. Frente a su mesa, una mujer también estaba sentada, ocupada en sus propios asuntos.

Las imágenes muestran a LaBeouf intentando hablar con ella, quien parecía ignorarlo. Sin embargo, en un momento el actor elevó considerablemente el tono de voz y le gritó: “¡Vete a la mierda!”. A pesar de esto, la mujer mantuvo la calma y continuó ignorando su actitud.

En otra parte del clip, se observa al protagonista de Transformers caminando por la calle mientras le grita a otra persona. No está claro si se trata de la misma mujer o alguien más, pero el actor mantenía una actitud visiblemente alterada.

Hasta el momento, LaBeouf ni sus representantes han emitido algún comunicado al respecto.

Shia LaBeouf le gritó a una mujer en las calles de Roma. (Getty Images)

¿Qué hacía Shia LaBeouf en Roma?

El actor se encuentra en Italia debido al bautizo de su padre, Jeffrey Craig LaBeouf, que tendría lugar en ese país.

No obstante, el viaje implicó un proceso legal, ya que el actor se encontraba en medio de un caso tras haber sido arrestado en Nueva Orleans por cargos relacionados con agresión, por lo que estaba en libertad bajo fianza.

Inicialmente, LaBeouf solicitó permiso para salir de Estados Unidos con fines religiosos, incluido el bautizo de su padre, durante una semana, del 1 al 8 de marzo, pero la petición fue rechazada.

En un segundo intento, el actor y su equipo legal lograron que un juez aprobara la solicitud el 4 de marzo.