Shia LaBeouf fue arrestado nuevamente en Nueva Orleans

Shia LaBeouf arrestado nuevamente

El nuevo cargo de Shia LaBeouf está vinculado con su arresto inicial ocurrido el 17 de febrero durante las celebraciones del Mardi Gras. En aquella ocasión, LaBeouf fue detenido tras un presunto altercado en el Royal Street Inn & R Bar, donde habría estado involucrado en una confrontación física.

Según un informe policial citado por la revista People, uno de los denunciantes aseguró haber sido golpeado “en la cara con el puño cerrado”, lo que presuntamente le provocó una dislocación nasal. El propio afectado declaró que tuvo que “empujar su nariz a su lugar”.

Shia LaBeouf (Gareth Cattermole/Getty Images for BFI)

El documento también señala que el actor habría utilizado repetidamente un insulto homofóbico durante el incidente.

Como parte de las condiciones judiciales tras el arresto inicial, se ordenó que LaBeouf se inscribiera en un tratamiento por abuso de sustancias, se sometiera a pruebas antidrogas y cubriera una fianza de 100,000 dólares.