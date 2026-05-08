Paulina Rubio defiende su papel como mamá en medio del juicio con Colate por su hijo

Paulina compartió un mensaje dirigido a la opinión pública luego de que en días recientes trascendieran detalles de una audiencia judicial en Florida relacionada con el bienestar del menor. En el texto, la "Chica dorada" aseguró que su prioridad absoluta ha sido siempre proteger a su hijo y garantizarle estabilidad emocional.

“Quiero agradecer profundamente a todas las personas que me han apoyado como madre durante este tiempo. Ser madre no solo es una parte de mi vida, es mi razón de ser y el papel más importante que tendré”, aseguró.

Paulina Rubio y Andrea Nicolás (Getty Images)

“Llevas a tus hijos dentro de ti durante nueve meses, pero el verdadero amor de una madre comienza mucho antes de nacer y continúa creciendo cada día de sus vidas. Los guías, los proteges, luchas por ellos y los llevas en el corazón para siempre”, continuó.

“La gente puede conocerme por mi carrera, por los escenarios o por mi trayectoria pública, pero ningún éxito se compara con el privilegio y la responsabilidad de ser madre. Ese es el título que más orgullo me da y el que defenderé siempre con toda mi fuerza”, aseguró la cantante quien es madre de Andrea Nicola y Eros.

Comunicado de Paulina Rubio (Instagram)

“Mis hijos son y siempre serán mi prioridad. Cada decisión que tomo nace del amor incondicional, de la protección y del compromiso absoluto con su bienestar, su felicidad y su futuro. Ser madre es el más grande de los honores y el amor más profundo que jamás experimentaré”, finalizó la cantante.

Aunque en su comunicado, Paulina Rubio evitó profundizar sobre las acusaciones específicas y optó por centrar el mensaje en su papel como madre, también hizo un llamado para evitar la exposición pública de su hijo y mantener el enfoque en su bienestar emocional.