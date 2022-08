Shia LaBeouf pensó en suicidarse, admite violencia de género y ahora es católico

El actor de 36 años “se confesó” durante una entrevista en YouTube con el obispo Robert Barron, un reconocido escritor y evangelizador católico estadounidense, a quien le contó que llegó un momento en que estuvo “fuera de sí” y que tenía un arma cargada sobre la mesa.

Los problemas legales fueron parte de la caída de Shia (Getty Images)

“Mi mundo se había derrumbado. Cuando todos mis designios fallaron, cuando todos mis planes se fueron por la ventana, cuando mi vida me llevó a infligir dolor y daño a otras personas, me di por vencido. (Pensaba) mis planes son basura y ya no quiero estar aquí. Mi vida estaba completamente en llamas”, dijo el actor.