Mia Goth y Shia LaBeouf ponen fin a su matrimonio después de años de altibajos y controversias

Mia Goth y Shia LaBeouf se separan

Según una fuente cercana a la expareja citada por Page Six, Goth y LaBeouf se separaron hace un año. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si existe un proceso legal de divorcio en curso.

Otra fuente señaló que LaBeouf se mudó a Nueva Orleans tras la ruptura, con la intención de estar más cerca de su familia durante un periodo complicado a nivel personal.

Goth y LaBeouf se conocieron en 2012 durante la filmación de Nymphomaniac: Vol. II. Poco después iniciaron una relación y, tras cuatro años juntos, se casaron en 2016 en una ceremonia en Las Vegas.

A pesar de haber formalizado su relación, la pareja vivió diversos episodios polémicos. Uno de los más recordados ocurrió en Alemania, cuando una fuerte discusión fue grabada por transeúntes. Posteriormente, LaBeouf fue duramente criticado por un video difundido por Entertainment Tonight, en el que afirmó que, de haberse quedado en la pelea con su esposa, “la hubiera matado”.

La pareja en general mantuvo los detalles de su relación en privado. (Getty Images)

En 2018, la pareja anunció una primera separación y aseguró que el divorcio se daría en términos amistosos. No obstante, en 2020 volvieron a hacer apariciones públicas, incluyendo un paseo en bicicleta donde usuarios notaron que ambos llevaban nuevamente anillos de matrimonio.

En marzo de 2022, tras otros episodios controversiales, principalmente relacionados con el actor, Goth y LaBeouf se convirtieron en padres de una niña llamada Isabel.

Hoy, a diferencia de rupturas anteriores, la pareja permanece separada desde 2025 sin haberlo hecho público hasta ahora.