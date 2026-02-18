Mia Goth y Shia LaBeouf ponen fin a su matrimonio después de años de altibajos y controversias

Tras casi una década de relación marcada por altibajos, Mia Goth y Shia LaBeoufsesepararon. De acuerdo con una fuente citada por Page Six, la pareja lleva aproximadamente un año separada, aunque decidió mantener la ruptura en privado.
La relación de los actores estuvo bajo constante escrutinio público, principalmente por las controversias ligadas a LaBeouf, incluido su reciente arresto por agredir a dos hombres en Nueva Orleans, hecho que volvió a poner el foco mediático sobre su vida personal y detonó la noticia de la separación.
Mia Goth y Shia LaBeouf se separan
Según una fuente cercana a la expareja citada por Page Six, Goth y LaBeouf se separaron hace un año. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si existe un proceso legal de divorcio en curso.
Otra fuente señaló que LaBeouf se mudó a Nueva Orleans tras la ruptura, con la intención de estar más cerca de su familia durante un periodo complicado a nivel personal.
Goth y LaBeouf se conocieron en 2012 durante la filmación de Nymphomaniac: Vol. II. Poco después iniciaron una relación y, tras cuatro años juntos, se casaron en 2016 en una ceremonia en Las Vegas.
A pesar de haber formalizado su relación, la pareja vivió diversos episodios polémicos. Uno de los más recordados ocurrió en Alemania, cuando una fuerte discusión fue grabada por transeúntes. Posteriormente, LaBeouf fue duramente criticado por un video difundido por Entertainment Tonight, en el que afirmó que, de haberse quedado en la pelea con su esposa, “la hubiera matado”.
En 2018, la pareja anunció una primera separación y aseguró que el divorcio se daría en términos amistosos. No obstante, en 2020 volvieron a hacer apariciones públicas, incluyendo un paseo en bicicleta donde usuarios notaron que ambos llevaban nuevamente anillos de matrimonio.
En marzo de 2022, tras otros episodios controversiales, principalmente relacionados con el actor, Goth y LaBeouf se convirtieron en padres de una niña llamada Isabel.
Hoy, a diferencia de rupturas anteriores, la pareja permanece separada desde 2025 sin haberlo hecho público hasta ahora.
Las controversias de Shia LaBeouf
La noticia de la separación se da pocos días después de que el nombre de LaBeouf apareciera nuevamente en titulares por un altercado en Nueva Orleans. Sin embargo, este episodio se suma a una larga lista de controversias que han marcado su carrera.
El actor, conocido por su papel en Transformers, ha sido arrestado en varias ocasiones por ebriedad pública y agresiones menores. Uno de los primeros incidentes ocurrió en 2007, cuando fue detenido tras negarse a abandonar una farmacia Walgreens en Chicago mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol.
En 2014, LaBeouf fue arrestado en Nueva York luego de interrumpir una función del musical Cabaret, donde gritó a los actores y se levantó de su asiento durante el primer acto, provocando la intervención policial.
La acusación más grave en su historial es la presentada en 2020 por su expareja FKA Twigs, quien interpuso una demanda en su contra por presunto abuso sexual, físico y emocional durante su relación.
Hasta el momento, ni Mia Goth ni Shia LaBeouf han hecho declaraciones públicas sobre su separación. La información disponible proviene únicamente de fuentes cercanas y reportes de medios estadounidenses, mientras ambos continúan con sus respectivos proyectos profesionales por separado.