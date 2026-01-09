Fátima Bosch se reúne con la ministra Yasmín Esquivel de la SCJN para hablar sobre los derechos de mujeres y niñas

En su publicación, Fátima Bosch describió la reunión con la ministra Yasmín Esquivel como una “enriquecedora plática acerca de los derechos de las mujeres y niñas, y muchos otros temas que hoy en día nos competen a todas las mujeres”, destacando la disposición de Esquivel para compartir conocimiento y experiencia con las nuevas generaciones.

La modelo tabasqueña expresó además que fue “un placer conocerla”, resaltando el valor que tiene para ella el acercamiento con quienes toman decisiones en el ámbito de justicia.

La reunión marca uno de los primeros compromisos públicos relevantes de Bosch como Miss Universo 2025 en el terreno de las causas sociales, un papel que ha caracterizado su gestión desde que fue coronada en noviembre de 2025.

En redes y medios, la también activista ha insistido en la necesidad de impulsar la defensa de los derechos humanos, con especial atención a la equidad de género y la protección de niñas y adolescentes.

Fátima Bosch (Fotos: Anylú Hijosa-Peña / Locación: Casa Rosa Polanco y Showroom Diámetro / Make up: Mariana González / Hair stylist: Kariana Martínez para HOT TOOLS LATAM / Chamarra Amiri, vestido Zadig&Voltaire, botas Montserrat Messeguer, joyería Swarovski.)

Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien forma parte del máximo tribunal del país desde 2019, ha estado involucrada en casos relevantes de justicia y ha promovido, en distintas ocasiones, una justicia más cercana y eficaz para todos los sectores de la población.

Su rol en la SCJN también ha estado en el centro de debates sobre su participación en casos vinculados con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), un tema que el Pleno del tribunal ha resuelto recientemente que no le impide analizar asuntos relacionados con esa institución.