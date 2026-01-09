Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025, se reunió el pasado 7 de enero con la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, en un encuentro que combinó diplomacia social, derechos humanos y perspectivas sobre los retos que enfrentan las mujeres y niñas en México actualmente. Bosch nos hizo testigos de su encuentro a través de Instagram, donde compartió fotos acompañadas de una reflexión.
Fátima Bosch se reúne con la ministra Yasmín Esquivel de la SCJN para hablar sobre los derechos de mujeres y niñas
En su publicación, Fátima Bosch describió la reunión con la ministra Yasmín Esquivel como una “enriquecedora plática acerca de los derechos de las mujeres y niñas, y muchos otros temas que hoy en día nos competen a todas las mujeres”, destacando la disposición de Esquivel para compartir conocimiento y experiencia con las nuevas generaciones.
La modelo tabasqueña expresó además que fue “un placer conocerla”, resaltando el valor que tiene para ella el acercamiento con quienes toman decisiones en el ámbito de justicia.
La reunión marca uno de los primeros compromisos públicos relevantes de Bosch como Miss Universo 2025 en el terreno de las causas sociales, un papel que ha caracterizado su gestión desde que fue coronada en noviembre de 2025.
En redes y medios, la también activista ha insistido en la necesidad de impulsar la defensa de los derechos humanos, con especial atención a la equidad de género y la protección de niñas y adolescentes.
Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien forma parte del máximo tribunal del país desde 2019, ha estado involucrada en casos relevantes de justicia y ha promovido, en distintas ocasiones, una justicia más cercana y eficaz para todos los sectores de la población.
Su rol en la SCJN también ha estado en el centro de debates sobre su participación en casos vinculados con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), un tema que el Pleno del tribunal ha resuelto recientemente que no le impide analizar asuntos relacionados con esa institución.
¿Qué ha pasado con Fátima Bosch desde que se coronó Miss Universo 2025?
Desde que fue coronada Miss Universo 2025, Fátima Bosch ha mantenido una agenda activa que combina compromisos internacionales, regreso a sus raíces y un enfoque constante en labores altruistas.
Tras obtener el título, la representante mexicana viajó a Nueva York, donde participó en actividades oficiales vinculadas a la organización de Miss Universo, encuentros con medios y eventos relacionados con causas sociales, especialmente aquellas enfocadas en el liderazgo femenino y los derechos humanos.
Posteriormente, la mexicana regresó a Tabasco, su estado natal, donde fue recibida con muestras de apoyo y cariño. Lejos de limitarse a celebraciones, la reina de belleza aprovechó su regreso para involucrarse en acciones comunitarias y actividades de carácter social, reiterando que su objetivo como Miss Universo va más allá de la pasarela.
En distintas apariciones públicas y publicaciones en redes sociales, ha subrayado su interés por impulsar proyectos en favor de mujeres, niñas y comunidades vulnerables, una línea que ha marcado su discurso desde antes de su coronación.