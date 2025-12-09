Fátima Bosch abandona entrevista en vivo tras pregunta sobre denuncia penal

Tras su triunfo, Fátima Bosch viajó Estados Unidos como parte de su gira de medios como parte de sus primeras actividades como Miss Universo. El domingo 7 de diciembre visitó el programa “Pica y se extiende” de Telemundo.

Al inicio de la entrevista, se mostró relajada y cercana con los conductores; incluso describió a la televisora hispana como una “segunda casa”, pues ya había sido entrevistada por ellos en otras ocasiones.

"Primero que nada, súper feliz de volver aquí. Apenas gané (Miss México), vine con ustedes, ya saben que siento que Telemundo es mi segunda casa", dijo la tabasqueña.

Fátima Bosch (Instagram)

Pero luego de que los conductores Lourdes Stephen y Carlos Adyan comenzaron a cuestionar a la modelo sobre los recientes temas polémicos (entre ellos las acusaciones de supuestas irregularidades en su coronación, las denuncias de difamación, y las investigaciones sobre el entorno del certamen) el ambiente cambió rápidamente.

Le preguntaron qué opinión le merecía el hecho de que algunas participantes (como ocurrió con Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil) tuvieran menos oportunidades de obtener el título debido a que, por problemas de visado, no podrían cumplir con todos los viajes que la ganadora debe realizar durante su año de reinado.

"Todas deberían de tener las mismas oportunidades de ganar, sin importar su pasaporte pero, como organización, tienes que entender que es una empresa, es un trabajo, tienen que buscar a alguien que facilite el trabajo, si tienes que viajar por todo el mundo, es obvio que necesitan a alguien que pueda viajar fácilmente", dijo.

Fátima Bosch (Instagram)

Fátima Bosch rechaza cualquier vinculo con las acusaciones contra Raúl Rocha Cantú

Sin embargo, el tono de la conversación cambió al abordar las polémicas que rodean tanto a Fátima Bosch como a la organización que representa. Una de ellas se relaciona con el empresario Raúl Rocha Cantú, propietario de Miss Universo, quien está siendo investigado en México por presuntos vínculos con una red criminal dedicada al tráfico de combustible, armas y drogas.

“Yo no tengo nada que ver con esas cosas. Mi trabajo es ser una voz para las mujeres de todo el mundo. No creo que se deba relacionar mi participación con temas que están fuera de mi control”.

Fátima Bosch sigue confirmando el porqué ganó. Una reina total sin miedo a decirle sus verdades a los nefastos de Telemundo, y luego Carlos Adyan con sus comentarios pasivo agresivos como siempre, tirándole a los mexicanos y ardido porque no ganó su favorito como ya es usual pic.twitter.com/2QBnEBuCDN — marea 🌊 (@SoleSurvivoor) December 9, 2025

Fue entonces cuando afirmó que, aun si hubiera sabido toda la polémica que se generaría tras su coronación, no habría cambiado su decisión de participar en el certamen, pues tiene muy claras sus convicciones.

“Yo no tengo nada que esconder, no hice nada malo. Fui, participé, di todo mi esfuerzo y los resultados fueron los que tocaban", señaló.

"Siento que el morbo siempre va a dar de qué hablar porque aún molesta ver a una mujer brillar y ganar por sí sola. Creo que eso es lo que tendríamos que cuestionarnos hoy en día. Pero si me preguntan únicamente estas cosas y no mi agenda”, apuntó.