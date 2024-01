Lupita Jones revela la razón por la fue hospitalizada tras rumores de cáncer

Lupita Jones fue hospitalizada y sometida a una cirugía

La ganadora del certamen Miss Universo en 1991 preocupó a sus seguidores tras informar, la tarde de este jueves, que se sometería a una cirugía, aunque no aclaró en qué parte de su cuerpo.

Lupita Jones (Clasos)

Dijo que los médicos le hallaron “algo” y aunque desde hace tiempo se lo vienen monitoreando a través de citas de control, los especialistas notaron cambios y le recomendaron operarse.

“No es de emergencia, no es nada grave, gracias a Dios. Es por un tema que me detectaron hace como tres años, y se estuvo monitoreando pero el doctor me advirtió que si se notaba algún cambio en esto, pues se tenía que intervenir para retirar lo que me encontraron”, explicó.

La ex reina de belleza dijo que compartía su situación a fin de crear conciencia respecto a la importancia de la prevención y de no dejar pasar el tiempo cuando se detecte alguna anomalía en el cuerpo.