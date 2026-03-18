Martha Higareda celebra cumpleaños de su esposo, Lewis Howes, con una íntima reunión

Martha Higareda celebró el cumpleaños número 43 de su esposo, el conferencista y autor Lewis Howes, con una reunión íntima marcada por la cercanía de familiares y amigos.
El evento se distinguió por su ambiente acogedor y familiar, así como por la presencia de sus gemelas, quienes captaron la atención y el cariño de los invitados en uno de sus primeros acercamientos con figuras cercanas del medio artístico.
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La celebración de Martha Higareda y Lewis Howes
A través de sus redes sociales, la actriz Martha Higareda compartió fotos y videos que muestran el tono relajado del festejo por el cumpleaños 43 de su esposo, Lewis Howes.
En las imágenes, se aprecia a la pareja disfrutando de momentos entrañables junto a sus hijas, además de convivir con sus invitados.
Entre los asistentes sobresalieron Poncho Herrera, Claudia Álvarez y Omar Chaparro, quienes aprovecharon la ocasión para pasar tiempo con la familia y conocer a las pequeñas.
Las imágenes dejan ver a los actores posando sonrientes con las gemelas, reforzando el ambiente de cercanía y afecto.
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El emotivo mensaje de Martha Higareda para su esposo
Junto a las fotografías, Martha Higareda le dedicó un mensaje a su esposo en el que expresó lo significativo que fue el festejo y lo importante que es en su vida.
“Celebrar a mi esposo @lewishowes es una de mis cosas favoritas. Él quería un cumpleaños relajado, con familia y algunos de sus amigos más cercanos. Pickleball, pastel de tres leches, nuestras bebés y muchas risas. Eres un hombre maravilloso y amo tu corazón. ¡Te amo!”, escribió.
Además, la actriz compartió su emoción al ver a sus amistades conocer a sus hijas por primera vez.
“Ha sido súper hermoso tener a nuestros amigos de visita conociendo a las nenas. ¡Qué importante es tener una red de apoyo y amor! Los quiero mucho”, compartió la actriz en otra publicación.
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Un momento especial para la familia Howes Higareda
Lejos de ser un evento con muchas personalidades o foco mediático, la celebración de Martha Higareda y Lewis Howes junto a sus hijas y amigos se caracterizó por su sencillez y por la importancia de compartir con personas cercanas.
Para la pareja, fue una oportunidad para fortalecer lazos y disfrutar de esta nueva etapa familiar.
Por su parte, Lewis agradeció las muestras de cariño y la compañía de sus seres queridos, en un festejo que reflejó la unión y complicidad que mantiene con Martha.
La presencia de las gemelas se convirtió en uno de los puntos más destacados, pues fue de las primeras veces que la actriz las dejó ver públicamente conviviendo con colegas y amistades.
A través de esta celebración, Martha Higareda y Lewis Howes reflejan que viven una etapa muy estable y satisfactoria tanto en lo personal como en lo familiar, mientras la actriz logra equilibrar su carrera con su nueva etapa en la maternidad.