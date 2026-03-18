Martha Higareda celebra cumpleaños de su esposo, Lewis Howes, con una íntima reunión

La celebración de Martha Higareda y Lewis Howes

A través de sus redes sociales, la actriz Martha Higareda compartió fotos y videos que muestran el tono relajado del festejo por el cumpleaños 43 de su esposo, Lewis Howes.

En las imágenes, se aprecia a la pareja disfrutando de momentos entrañables junto a sus hijas, además de convivir con sus invitados.

Entre los asistentes sobresalieron Poncho Herrera, Claudia Álvarez y Omar Chaparro, quienes aprovecharon la ocasión para pasar tiempo con la familia y conocer a las pequeñas.

Las imágenes dejan ver a los actores posando sonrientes con las gemelas, reforzando el ambiente de cercanía y afecto.