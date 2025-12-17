Publicidad

Espectáculos

Martha Higareda revela que estuvo entre la vida y la muerte tras dar a luz a sus gemelas

Martha Higareda compartió el difícil momento que vivió tras el nacimiento de sus gemelas, cuando sufrió preeclampsia, una experiencia que la llevó al límite entre la vida y la muerte.
mié 17 diciembre 2025 09:37 AM
Lewis Howes y Martha Higareda
Lewis Howes y Martha Higareda (Instagram)

La actriz y productora mexicana Martha Higareda , compartió un emotivo mensaje sobre las complicaciones de salud que vivió tras el nacimiento de sus gemelas.

La artista relató, con profunda gratitud, los momentos difíciles que enfrentó después del parto y cómo logró salir adelante junto a su familia.

Las gemelas de Higareda y su esposo, el conferencista y creador de contenido estadounidense Lewis Howes, llegaron al mundo el pasado18 de noviembre de 2025, marcando el inicio de una nueva etapa en la vida de la pareja. Este nacimiento fue anunciado a través de redes sociales con un emotivo mensaje de bienvenida y agradecimiento.

En su publicación, acompañada de varias fotografías, Martha Higareda expresó su agradecimiento y alivio por haber superado uno de los momentos más complicados de su vida: “Con profunda gratitud a Dios estoy viva. Después del nacimiento de nuestras bebés y de que una pequeña estuviera en cuidados intensivos, regresamos a casa", compartió.

La actriz continuó dando detalles de lo ocurrido tras el parto, cuando su salud se volvió crítica. “Días después, mi esposo me llevó de urgencia a la sala de emergencias: mi presión arterial llegó a 215. Estuvieron casi 6 horas intentando estabilizarme. El diagnóstico: preeclampsia. En este mes y medio volví dos veces a emergencias”, describió.

We are excited to meet our twin girls very soon! This last week @marthahigareda has been doing .jpg
Lewis Howes, esposo de Martha Higareda, reconoce la fortaleza de la actriz en la recta final de su embarazo (Instagram)

Martha Higareda agradece a su esposo y su familia por su apoyo

Acto seguido, la famosa compartió una experiencia profundamente espiritual: “Esa primera noche, en esas seis horas, estuve entre la vida y la muerte. Viví una experiencia espiritual en donde se me mostró qué ocurriría si me quedaba o partía. Y en ese espacio, recé. Y sé que Jesús y El rosario me salvaron. Mi esposo sostenía mi mano y Jesús sostenía mi corazón. Dios me dio la oportunidad de seguir aquí. Y entonces mi presión se empezó a estabilizar".

Además, Martha Higareda dedicó su reconocimiento a quienes la apoyaron en estos instantes críticos.
“Gracias a mi esposo, nuestros papás, mis hermanos y amigos que fueron mi fuerza para seguir luchando. Gracias @drgerardobarroso y Dr. Gil Franco Sé que Dios y el Rosario salvaron mi vida y por eso estoy profundamente agradecida", reconoció.

Martha Higareda y Lewis Howes
Martha Higareda y Lewis Howes (Instagram)

Este relato de Martha Higareda ha generado una ola de apoyo y mensajes sentidos de parte de sus seguidores, quienes han reconocido su honestidad al compartir una experiencia tan personal y delicada.

