Martha Higareda revela que estuvo entre la vida y la muerte tras dar a luz a sus gemelas

Las gemelas de Higareda y su esposo, el conferencista y creador de contenido estadounidense Lewis Howes, llegaron al mundo el pasado18 de noviembre de 2025, marcando el inicio de una nueva etapa en la vida de la pareja. Este nacimiento fue anunciado a través de redes sociales con un emotivo mensaje de bienvenida y agradecimiento.

En su publicación, acompañada de varias fotografías, Martha Higareda expresó su agradecimiento y alivio por haber superado uno de los momentos más complicados de su vida: “Con profunda gratitud a Dios estoy viva. Después del nacimiento de nuestras bebés y de que una pequeña estuviera en cuidados intensivos, regresamos a casa", compartió.

La actriz continuó dando detalles de lo ocurrido tras el parto, cuando su salud se volvió crítica. “Días después, mi esposo me llevó de urgencia a la sala de emergencias: mi presión arterial llegó a 215. Estuvieron casi 6 horas intentando estabilizarme. El diagnóstico: preeclampsia. En este mes y medio volví dos veces a emergencias”, describió.