Martha Higareda sorprende con fotos inéditas de su boda en su primer aniversario con Lewis Howes

Martha Higareda comparte imágenes inéditas de su boda

A través de su cuenta de Instagram, Martha Higareda compartió un video que recopila imágenes inéditas del día en que ella y su esposo, Lewis Howes se juraron amor eterno, reviviendo uno de los momentos más especiales de su historia de amor.

Martha Higareda y Lewis Howes (Instagram)

La actriz acompañó su publicación con un entrañable mensaje dedicado a su esposo:. "Gracias por tomar mi mano en todo", escribió la actriz.

En el video, Martha y Lewis aparecen disfrutando de los festejos previos a su boda, una velada especial en la que la actriz lució un vestido rosa mexicano, del diseñador Benito Santos. "Gracias por amarme en maneras que no sabía que existían", agregó en otra parte de su mensaje.

Este video también incluye imágenes del emotivo momento en el que llegó al altar con un vestido blanco con detalles de encaje, mientras Howes vestía un traje azul. Además, compartió detalles de la fiesta mexicana con detalles culturales, mariachi y un ambiente divertido.