Martha Higareda sorprende con fotos inéditas de su boda en su primer aniversario con Lewis Howes

Martha Higareda y Lewis Howes se casaron el 8 de febrero de 2025 en Playa del Carmen, el mismo lugar donde se conocieron y se comprometieron en 2023. La ceremonia fue una íntima celebración con esencia mexicana, rodeada de familiares y amigos cercanos.
A un año de ese momento tan especial en sus vidas, la actriz celebró su primer aniversario de bodas compartiendo un emotivo video en el que reunió los mejores momentos del día en que sellaron su compromiso.
Martha Higareda comparte imágenes inéditas de su boda
A través de su cuenta de Instagram, Martha Higareda compartió un video que recopila imágenes inéditas del día en que ella y su esposo, Lewis Howes se juraron amor eterno, reviviendo uno de los momentos más especiales de su historia de amor.
La actriz acompañó su publicación con un entrañable mensaje dedicado a su esposo:. "Gracias por tomar mi mano en todo", escribió la actriz.
En el video, Martha y Lewis aparecen disfrutando de los festejos previos a su boda, una velada especial en la que la actriz lució un vestido rosa mexicano, del diseñador Benito Santos. "Gracias por amarme en maneras que no sabía que existían", agregó en otra parte de su mensaje.
Este video también incluye imágenes del emotivo momento en el que llegó al altar con un vestido blanco con detalles de encaje, mientras Howes vestía un traje azul. Además, compartió detalles de la fiesta mexicana con detalles culturales, mariachi y un ambiente divertido.
La reacción de Lewis Howes al mensaje de Martha Higareda
Conmovido por el romántico gesto de su esposa, Lewis Howes describió su primer año de matrimonio como un sueño: "Este año contigo ha sido un sueño hecho realidad", escribió.
El conferencista también compartió en su cuenta una historia del íntimo festejo en su casa junto a Martha Higareda y sus gemelas: "Felicidades amor", se escucha decir a la actriz, mientras él descansa en el sofá. "Te amo", comenta el estadounidense en el clip, donde ella presume el pastel de aniversario que partieron.
Por su parte, Lewis también le dedicó un emotivo mensaje a la actriz: "1 año de aniversario con la esposa de mis sueños. Vaya año que hemos tenido”, posteó. “Desde nuestra boda increíble hasta el nacimiento de nuestras gemelas y todas nuestras aventuras.
“¡Soy un hombre realmente bendecido con una mujer tan increíble en mi vida! Muy agradecida con Dios por los regalos que me han dado y Martha es el más grande de todos", escribió Howes.