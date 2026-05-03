Victoria Beckham celebra el cumpleaños de su esposo David con un inesperado regalo

El regalo que le dio Victoria Beckham a David Beckham por su cumpleaños

Victoria Beckham no eligió un regalo caro ni lleno de lujo para celebrar a David Beckham . Esta vez, la diseñadora decidió sorprenderlo con algo mucho más especial para él, unas gallinas. Aunque suena como un regalo raro, para David fue un detalle perfecto, porque en los últimos años ha mostrado cuánto disfruta la vida en el campo.

Según lo que Victoria compartió en redes sociales, las gallinas llegaron en cajas decoradas con moños, como si fueran un regalo de cumpleaños. David se veía muy contento con la sorpresa. Su reacción en redes sociales dejó claro que el regalo le gustó realmente como lo compartió Victoria.

David Beckham pasa mucho tiempo en su casa de los Cotswolds, en Reino Unido, donde disfruta estar lejos del ruido y de los reflectores. Ahí le gusta cuidar su jardín, pasar tiempo al aire libre, atender sus abejas y, desde hace un tiempo, también cuidar gallinas.

David Beckham, copropietario del Inter Miami CF, y Victoria Beckham, asisten al partido de los Playoffs de la MLS Cup 2025 entre el Inter Miami CF y el Nashville SC en el Chase Stadium (Carmen Mandato/Getty Images)

La celebración también estuvo marcada por la presencia de los padres, hermanas y suegros de David, aunque la ausencia de Brooklyn Beckham volvió a llamar la atención en medio de los reportes sobre la distancia familiar que atraviesan los Beckham.