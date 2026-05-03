Victoria Beckham celebra el cumpleaños de su esposo David con un inesperado regalo
Victoria Beckham sorprendió a David con un obsequio exclusivo, mientras que Mel B y Mel C revivieron la magia de las Spice Girls en un inesperado y emotivo reencuentro que despertó la nostalgia de los fans.
David yVictoria Beckham son uno de los matrimonios más famosos del mundo del espectáculo. Se casaron el 4 de julio de 1999 en el castillo Luttrellstown, en Irlanda, y desde entonces han formado una familia junto a sus cuatro hijos: Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper. Aunque han vivido muchos momentos bajo la mirada pública, la pareja ha logrado mantenerse unida por más de dos décadas.
Este 2 de mayo, David Beckhamcelebró su cumpleaños número 51, una fecha que disfrutó rodeado de su familia en su casa de los Cotswolds, en Reino Unido. Y Victoria demostró que lo conoce mejor que nadie cuando lo sorprendió con un regalo único.
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El regalo que le dio Victoria Beckham a David Beckham por su cumpleaños
Victoria Beckham no eligió un regalo caro ni lleno de lujo para celebrar a David Beckham. Esta vez, la diseñadora decidió sorprenderlo con algo mucho más especial para él, unas gallinas. Aunque suena como un regalo raro, para David fue un detalle perfecto, porque en los últimos años ha mostrado cuánto disfruta la vida en el campo.
Según lo que Victoria compartió en redes sociales, las gallinas llegaron en cajas decoradas con moños, como si fueran un regalo de cumpleaños. David se veía muy contento con la sorpresa. Su reacción en redes sociales dejó claro que el regalo le gustó realmente como lo compartió Victoria.
David Beckham pasa mucho tiempo en su casa de los Cotswolds, en Reino Unido, donde disfruta estar lejos del ruido y de los reflectores. Ahí le gusta cuidar su jardín, pasar tiempo al aire libre, atender sus abejas y, desde hace un tiempo, también cuidar gallinas.
La celebración también estuvo marcada por la presencia de los padres, hermanas y suegros de David, aunque la ausencia de Brooklyn Beckham volvió a llamar la atención en medio de los reportes sobre la distancia familiar que atraviesan los Beckham.
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El inesperado reencuentro de las Spice Girls
Mientras Victoria Beckham celebraba a David en familia, lasSpice Girls también dieron de qué hablar.Mel B y Mel C sorprendieron a sus fans con un reencuentro sobre el escenario durante un concierto de Mel C en Leeds, donde interpretaron juntas “Spice Up Your Life”, uno de los himnos más recordados del grupo británico.
El momento fue especialmente emotivo porque marcó una de las pocas ocasiones recientes en las que dos integrantes de las Spice Girls vuelven a cantar juntas en vivo. Mel B y Mel C despertaron la euforia del público y reavivaron la conversación sobre el legado de la banda, que sigue siendo sinónimo de girl power, amistad y nostalgia noventera.
A pesar de que Victoria Beckham no participó en este último reencuentro, su nombre permanece ligado a la historia de la agrupación. Entre la celebración del cumpleaños de David Beckham y la reunión de sus excompañeras, tanto la familia Beckham como el fenómeno de las Spice Girls han vuelto a situarse en el centro de la conversación.
Este suceso ha despertado el entusiasmo de los seguidores, quienes ahora sueñan con una nueva reunión o incluso una gira mundial. No es extraño ver a las Spice Girls juntas, ya que, tras su separación en 1997, han mantenido el contacto y se las ha visto en numerosas ocasiones disfrutando y celebrando su amistad.