Martha Higareda regresó a la vida pública este jueves con su primera aparición en una alfombra roja desde que se convirtió en mamá de sus mellizas a finales de 2025.
Martha Higareda reaparece y brilla en la alfombra roja tras superar complicaciones en el parto de sus gemelas
Martha Higareda reaparece y brilla en la alfombra roja tras superar complicaciones en el parto de sus gemelas
Martha Higareda asistió a la premiere de la segunda temporada de Beast Games, acompañada por su esposo, el escritor y creador de contenido Lewis Howes. Esta fue la primera vez que la actriz se mostró en público después de su retiro temporal para dedicarse a su recuperación y al cuidado de su familia.
Para la ocasión, la protagonista de películas como Amarte duele optó por un traje sastre negro de dos piezas con blusa blanca de cuello alto y un peinado recogido, un estilo sobrio.
Durante la velada, Howes compartió fotografías de la pareja junto al popular creador digital MrBeast en sus plataformas, subrayando la importancia del evento y su apoyo mutuo en esta nueva etapa de la vida de Martha Higareda.
Martha Higareda tuvo problemas de salud en el parto de sus gemelas
El nacimiento de las gemelas de Martha Higareda y Lewis Howes fue anunciado el 18 de noviembre pasado, cuando la pareja compartió imágenes familiares y mensajes de agradecimiento.
Pocos días después, la actriz reveló que enfrentó complicaciones médicas relacionadas con preeclampsia, una condición que puso en riesgo su salud y la de una de las bebés, quien incluso requirió cuidados intensivos por un tiempo.
En una publicación, Martha relató que su presión arterial llegó a niveles peligrosos y que fue atendida de urgencia, agradeciendo el apoyo de su familia y la fe que, dijo, le ayudó a salir adelante.
Tras superar ese difícil momento y celebrar su primera Navidad y Año Nuevo en familia, Higareda optó por mantener un perfil bajo hasta sentirse lista para retomar sus actividades públicas.