Martha Higareda asistió por primera vez a un evento público tras convertirse en mamá de sus gemelas a finales de 2025.
vie 09 enero 2026 12:25 PM
Martha Higareda y Lewis Howes (Instagram)
Martha Higareda reaparece y brilla en la alfombra roja tras superar complicaciones en el parto de sus gemelas

Martha Higareda asistió a la premiere de la segunda temporada de Beast Games, acompañada por su esposo, el escritor y creador de contenido Lewis Howes. Esta fue la primera vez que la actriz se mostró en público después de su retiro temporal para dedicarse a su recuperación y al cuidado de su familia.

Para la ocasión, la protagonista de películas como Amarte duele optó por un traje sastre negro de dos piezas con blusa blanca de cuello alto y un peinado recogido, un estilo sobrio.

Durante la velada, Howes compartió fotografías de la pareja junto al popular creador digital MrBeast en sus plataformas, subrayando la importancia del evento y su apoyo mutuo en esta nueva etapa de la vida de Martha Higareda.

Martha Higareda, Lewis Howes y MrBeast. (Instagram)

Martha Higareda tuvo problemas de salud en el parto de sus gemelas

El nacimiento de las gemelas de Martha Higareda y Lewis Howes fue anunciado el 18 de noviembre pasado, cuando la pareja compartió imágenes familiares y mensajes de agradecimiento.

Pocos días después, la actriz reveló que enfrentó complicaciones médicas relacionadas con preeclampsia, una condición que puso en riesgo su salud y la de una de las bebés, quien incluso requirió cuidados intensivos por un tiempo.

En una publicación, Martha relató que su presión arterial llegó a niveles peligrosos y que fue atendida de urgencia, agradeciendo el apoyo de su familia y la fe que, dijo, le ayudó a salir adelante.

Tras superar ese difícil momento y celebrar su primera Navidad y Año Nuevo en familia, Higareda optó por mantener un perfil bajo hasta sentirse lista para retomar sus actividades públicas.

