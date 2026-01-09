Martha Higareda reaparece y brilla en la alfombra roja tras superar complicaciones en el parto de sus gemelas

Martha Higareda asistió a la premiere de la segunda temporada de Beast Games, acompañada por su esposo, el escritor y creador de contenido Lewis Howes. Esta fue la primera vez que la actriz se mostró en público después de su retiro temporal para dedicarse a su recuperación y al cuidado de su familia.

Para la ocasión, la protagonista de películas como Amarte duele optó por un traje sastre negro de dos piezas con blusa blanca de cuello alto y un peinado recogido, un estilo sobrio.

Durante la velada, Howes compartió fotografías de la pareja junto al popular creador digital MrBeast en sus plataformas, subrayando la importancia del evento y su apoyo mutuo en esta nueva etapa de la vida de Martha Higareda.