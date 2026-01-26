Martha Higareda revela el sueño que la aterrorizó antes del nacimiento de sus gemelas

La actriz mexicana reveló que semanas antes del parto vivió un sueño premonitorio que hoy interpreta como una advertencia. “Como tres semanas antes de que nacieran las bebés, soñé que yo estaba entrando a un hospital como de estas escenas de película que yo iba en una camilla. Y que veía a Lewis hacia arriba y que yo estaba grave de algo, pero no sabía de qué. Y que yo le decía a Lewis: ‘Por favor, cuida a las bebés. Por favor, bautízalas. Por favor, que crezcan bien. Por favor.’ Así, o sea, como que yo me estaba despidiendo de Lewis en ese sueño”, relató.

El embarazo de Martha fue especialmente significativo, ya que fue de alto riesgo. Tras el nacimiento de sus hijas, la famosa comenzó a presentar síntomas graves que no identificó de inmediato como una emergencia médica. Posteriormente, se confirmó que padecía preeclampsia, una condición que puede ser mortal si no se atiende a tiempo.

Lewis Howes, esposo de Martha Higareda, reconoce la fortaleza de la actriz en la recta final de su embarazo (Instagram)

“Entonces, yo empecé a ver borroso, empecé a ver chispas, estaba hinchada, todavía estoy hinchada, estaba hinchada de una manera como nunca en la vida, o sea, parecía que tenía los pies y las piernas de elefante, y unos dolores de cabeza horrendísimos en la parte de la nuca, y muchisísimo calor, estaba yo hirviendo”, compartió.

Martha Higareda también expresó su molestia por la atención médica que recibió en Estados Unidos, asegurando que sus síntomas fueron minimizados. “Voy con la doctora, le cuento todos mis síntomas y de repente la doctora nada más se me queda viendo y me dice: ‘Bueno, te voy a medir la presión.’ Me mide la presión y ve que la tengo alta. Y la señora, yo no sé por qué motivo, me dice: ‘Vete a casa y duérmete.’ Todos son los síntomas de un cuadro de preeclampsia, pero yo no sabía y la doctora, perdón que lo diga, pero no hizo su trabajo”.

La gravedad de la situación fue tal que, posteriormente, un especialista le explicó lo cerca que estuvo de perder la vida. “Me dijo el cardiólogo: ‘Estuviste así de un paro cardíaco.’ Mi corazón aguantó, ¿me explico?”, confesó la actriz.

