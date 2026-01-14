Martha Higareda revela los momentos de angustia que vivió en el parto de sus gemelas

En el programa conducido junto a Yordi Rosado, la también creadora compartió con detalle la incertidumbre y preocupación que enfrentó cuando una de sus hijas tuvo complicaciones respiratorias al nacer.

Martha Higareda recordó que, aunque estaba feliz por el nacimiento de sus hijas, la alegría se mezcló con angustia cuando escuchó a los médicos intentar que una de las bebés respirara.

Mientras le están haciendo los estudios a una, nace la segunda bebé y no llora. Empecé a escuchar a la doctora: ‘Come, baby, come baby’, o sea, sentí que mi alma colgó de un hilo y que ese hilo lo sostenía Dios, no hay de otra manera”, narró.

Martha Higareda y Lewis Howes (Instagram)

“Sentí que mi alma colgó de un hilo y que ese hilo lo sostenía Dios”, expresó la actriz, quien describió cómo la pequeña necesitó asistencia médica inmediata y fue trasladada a una incubadora, en la que permaneció varios días mientras se estabilizaba.

La también actriz detalló que, tras el parto por cesárea, vivió momentos de incertidumbre al no poder ver a su otra hija debido a las restricciones del procedimiento, sintiendo que su corazón estaba “en dos lados” entre la bebé que tenía en brazos y la que estaba bajo cuidado médico.



"Los bebés normalmente hacen... ¿no? Hacen movimientitos así, como estiran las manitas. No, ella débil. Y entonces le empiezan a hacer luego, luego estudios y se dan cuenta que necesita, que necesita ayuda para respirar“, recordó.

Afortunadamente, la bebé se recuperó en cuestión de días y fue dada de alta junto con su hermana y la orgullosa madre.

“Una parte de mí era como... (sorbe) Estoy muy contenta aquí con, con la bebita que tengo aquí, pero ¿y la otra? ¿Y la otra? O sea, es una angustia muy, muy grande. Me falta una y además esa una sin tener noticias, porque además no te dicen mucho. Entonces, es como... Es muy fuerte. Cuando ya por fin la pude ir a ver, en silla de ruedas", contó.