La actriz y conductora Martha Higareda abrió su corazón sobre los difíciles momentos que vivió tras el parto de sus gemelas, en una emotiva narración que realizó durante su regreso al podcast De todo un mucho, luego de tres meses fuera por su maternidad.
Martha Higareda revela los momentos de angustia que vivió en el parto de sus gemelas
La actriz y conductora Martha Higareda abrió su corazón sobre los difíciles momentos que vivió tras el parto de sus gemelas, en una emotiva narración que realizó durante su regreso al podcast De todo un mucho, luego de tres meses fuera por su maternidad.
Martha Higareda revela los momentos de angustia que vivió en el parto de sus gemelas
En el programa conducido junto a Yordi Rosado, la también creadora compartió con detalle la incertidumbre y preocupación que enfrentó cuando una de sus hijas tuvo complicaciones respiratorias al nacer.
Martha Higareda recordó que, aunque estaba feliz por el nacimiento de sus hijas, la alegría se mezcló con angustia cuando escuchó a los médicos intentar que una de las bebés respirara.
Mientras le están haciendo los estudios a una, nace la segunda bebé y no llora. Empecé a escuchar a la doctora: ‘Come, baby, come baby’, o sea, sentí que mi alma colgó de un hilo y que ese hilo lo sostenía Dios, no hay de otra manera”, narró.
“Sentí que mi alma colgó de un hilo y que ese hilo lo sostenía Dios”, expresó la actriz, quien describió cómo la pequeña necesitó asistencia médica inmediata y fue trasladada a una incubadora, en la que permaneció varios días mientras se estabilizaba.
La también actriz detalló que, tras el parto por cesárea, vivió momentos de incertidumbre al no poder ver a su otra hija debido a las restricciones del procedimiento, sintiendo que su corazón estaba “en dos lados” entre la bebé que tenía en brazos y la que estaba bajo cuidado médico.
"Los bebés normalmente hacen... ¿no? Hacen movimientitos así, como estiran las manitas. No, ella débil. Y entonces le empiezan a hacer luego, luego estudios y se dan cuenta que necesita, que necesita ayuda para respirar“, recordó.
Afortunadamente, la bebé se recuperó en cuestión de días y fue dada de alta junto con su hermana y la orgullosa madre.
“Una parte de mí era como... (sorbe) Estoy muy contenta aquí con, con la bebita que tengo aquí, pero ¿y la otra? ¿Y la otra? O sea, es una angustia muy, muy grande. Me falta una y además esa una sin tener noticias, porque además no te dicen mucho. Entonces, es como... Es muy fuerte. Cuando ya por fin la pude ir a ver, en silla de ruedas", contó.
Martha Higareda vivió un embarazo de alto riesgo
Martha Higareda reveló que durante el embarazo de sus gemelas estuvo bajo constante supervisión médica debido a diversas complicaciones que la pusieron en una situación delicada.
La actriz explicó que, desde las primeras etapas, los especialistas le advirtieron sobre los riesgos asociados tanto al embarazo múltiple como a su estado de salud, lo que la obligó a modificar su ritmo de trabajo y priorizar el reposo.
A lo largo de esos meses, vivió episodios de incertidumbre y preocupación, acompañados de estudios frecuentes y cuidados estrictos para proteger su bienestar y el de sus hijas.
Tras el nacimiento, las dificultades no terminaron. Días después del parto, Martha Higareda tuvo que ser hospitalizada de emergencia a causa de una preeclampsia, una condición grave que puede presentarse en el posparto y que puso en riesgo su vida.