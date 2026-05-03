A lo largo de los años, la Met Gala se ha consolidado como el escenario donde la moda deja de ser solo estética para convertirse en provocación, discurso y espectáculo. Bajo temáticas que invitan a la creatividad extrema, celebridades y diseñadores apuestan por looks que desafían normas, generan conversación y, muchas veces, polémica. Entre transparencias, referencias históricas y mensajes políticos, estos outfits no solo han marcado tendencia, sino que también han dividido opiniones y redefinido los límites de lo que se considera “alta moda”.
Los looks más polémicos de la Met Gala: de Cher a Kim Kardashian y otras controversias icónicas
Repaso a algunos de los looks más atrevidos y debatidos de la Met Gala
El vestido “wet T-shirt” de Doja Cat en 2024
Siguiendo la temática de 2024, "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion”, Doja Cat robó miradas con un vestido blanco transparente tipo camiseta que simulaba estar empapado, dejando ver su tanga negra y mucha piel. Completó el look con maquillaje de “lágrimas” en acabado cromado.
El “naked illusion dress” de Cher en 1974
El look de Cher en 1974 es uno de los vestidos “desnudos” más famosos de todos los tiempos.
Para la temática “Hollywood romántico y glamuroso”, llegó con Bob Mackie usando un jumpsuit transparente cubierto de pedrería y plumas.
Aunque hoy es icónico, en su momento generó opiniones divididas.
El vestido de Marilyn Monroe de Kim Kardashian en 2022
Kim Kardashian volvió a romper internet en 2022 al usar el vestido original de Marilyn Monroe, el mismo que usó para cantarle “Happy Birthday” a John F. Kennedy en 1962.
El mensaje “Peg the Patriarchy” de Cara Delevingne en 2021
Cara Delevingne llevó un conjunto de Dior con una placa en el pecho que decía “Peg the patriarchy”.
La frase generó polémica: algunos la aplaudieron, otros la consideraron vulgar.
El look papal de Rihanna en 2018
Para la temática religiosa, Rihanna llevó una mitra papal y un mini vestido de Maison Margiela.
Aunque seguía el dress code, algunos lo consideraron ofensivo para el catolicismo.
“Mi religión no es tu disfraz”, escribió un usuario.“Herejía en su máxima expresión”, dijo otro.
El look cubierto de Balenciaga de Kim Kardashian en 2021
Kim sorprendió al llegar completamente cubierta, incluyendo el rostro, con un diseño de Balenciaga.
Aunque fue criticado, también reforzó su influencia:“Sin rostro ni logo, pero todos saben que es ella.”
El vestido “Tax the Rich” de Alexandria Ocasio-Cortez en 2021
La congresista llevó un vestido blanco con el mensaje “Tax the Rich” en rojo.
“Se trata de abrir una conversación sobre equidad”, explicó.
Sarah Jessica Parker Acusada de apropiación cultural en 2015.
Su look inspirado en China fue criticado por perpetuar estereotipos raciales.
El enorme vestido amarillo de Rihanna en 2015
El diseño de Guo Pei pesaba 25 kg y se volvió viral en memes.
El look de Rihanna también generó críticas por parte de activistas contra el uso de pieles, ya que la prenda amarilla estaba hecha con piel de zorro. Según Dazed, manifestantes antipelaje irrumpieron en el lanzamiento de su perfume RiRi en septiembre de 2015 y corearon: “vergüenza para Rihanna”.