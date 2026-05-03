Los looks más polémicos de la Met Gala: de Cher a Kim Kardashian y otras controversias icónicas

Repaso a algunos de los looks más atrevidos y debatidos de la Met Gala

El vestido “wet T-shirt” de Doja Cat en 2024

Siguiendo la temática de 2024, "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion”, Doja Cat robó miradas con un vestido blanco transparente tipo camiseta que simulaba estar empapado, dejando ver su tanga negra y mucha piel. Completó el look con maquillaje de “lágrimas” en acabado cromado.

Getty Images (Aliah Anderson/Getty Images)

El “naked illusion dress” de Cher en 1974

El look de Cher en 1974 es uno de los vestidos “desnudos” más famosos de todos los tiempos.

(Instagram)

Para la temática “Hollywood romántico y glamuroso”, llegó con Bob Mackie usando un jumpsuit transparente cubierto de pedrería y plumas.

Aunque hoy es icónico, en su momento generó opiniones divididas.

El vestido de Marilyn Monroe de Kim Kardashian en 2022

Kim Kardashian volvió a romper internet en 2022 al usar el vestido original de Marilyn Monroe, el mismo que usó para cantarle “Happy Birthday” a John F. Kennedy en 1962.

Getty Images (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/)

El mensaje “Peg the Patriarchy” de Cara Delevingne en 2021

Cara Delevingne llevó un conjunto de Dior con una placa en el pecho que decía “Peg the patriarchy”.

La frase generó polémica: algunos la aplaudieron, otros la consideraron vulgar.