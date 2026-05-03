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Espectáculos

Los looks más polémicos de la Met Gala: de Cher a Kim Kardashian y otras controversias icónicas

De vestidos “desnudos” a declaraciones políticas, la Met Gala ha sido escenario de moda que divide opiniones. Estos son algunos de los outfits más atrevidos, criticados y virales de su historia.
dom 03 mayo 2026 12:50 PM
Kim-Kardashian-Met-Gala

A lo largo de los años, la Met Gala se ha consolidado como el escenario donde la moda deja de ser solo estética para convertirse en provocación, discurso y espectáculo. Bajo temáticas que invitan a la creatividad extrema, celebridades y diseñadores apuestan por looks que desafían normas, generan conversación y, muchas veces, polémica. Entre transparencias, referencias históricas y mensajes políticos, estos outfits no solo han marcado tendencia, sino que también han dividido opiniones y redefinido los límites de lo que se considera “alta moda”.

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Repaso a algunos de los looks más atrevidos y debatidos de la Met Gala

El vestido “wet T-shirt” de Doja Cat en 2024
Siguiendo la temática de 2024, "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion”, Doja Cat robó miradas con un vestido blanco transparente tipo camiseta que simulaba estar empapado, dejando ver su tanga negra y mucha piel. Completó el look con maquillaje de “lágrimas” en acabado cromado.

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Getty Images (Aliah Anderson/Getty Images)

El “naked illusion dress” de Cher en 1974

El look de Cher en 1974 es uno de los vestidos “desnudos” más famosos de todos los tiempos.

Cher-Met-Gala
(Instagram)

Para la temática “Hollywood romántico y glamuroso”, llegó con Bob Mackie usando un jumpsuit transparente cubierto de pedrería y plumas.

Aunque hoy es icónico, en su momento generó opiniones divididas.

El vestido de Marilyn Monroe de Kim Kardashian en 2022

Kim Kardashian volvió a romper internet en 2022 al usar el vestido original de Marilyn Monroe, el mismo que usó para cantarle “Happy Birthday” a John F. Kennedy en 1962.

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Getty Images (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/)

El mensaje “Peg the Patriarchy” de Cara Delevingne en 2021

Cara Delevingne llevó un conjunto de Dior con una placa en el pecho que decía “Peg the patriarchy”.

La frase generó polémica: algunos la aplaudieron, otros la consideraron vulgar.

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Getty Images (Theo Wargo/Getty Images)

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El look papal de Rihanna en 2018

Para la temática religiosa, Rihanna llevó una mitra papal y un mini vestido de Maison Margiela.

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Getty Images (Neilson Barnard/Getty Images)

Aunque seguía el dress code, algunos lo consideraron ofensivo para el catolicismo.

“Mi religión no es tu disfraz”, escribió un usuario.“Herejía en su máxima expresión”, dijo otro.

El look cubierto de Balenciaga de Kim Kardashian en 2021

Kim sorprendió al llegar completamente cubierta, incluyendo el rostro, con un diseño de Balenciaga.

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Getty Images (Mike Coppola/Getty Images)

Aunque fue criticado, también reforzó su influencia:“Sin rostro ni logo, pero todos saben que es ella.”

El vestido “Tax the Rich” de Alexandria Ocasio-Cortez en 2021

La congresista llevó un vestido blanco con el mensaje “Tax the Rich” en rojo.

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Getty Images (Mike Coppola/Getty Images)

“Se trata de abrir una conversación sobre equidad”, explicó.

Sarah Jessica Parker Acusada de apropiación cultural en 2015.

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Getty Images (Larry Busacca/Getty Images)

Su look inspirado en China fue criticado por perpetuar estereotipos raciales.

El enorme vestido amarillo de Rihanna en 2015

El diseño de Guo Pei pesaba 25 kg y se volvió viral en memes.

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Getty Images (Mike Coppola/Getty Images)

El look de Rihanna también generó críticas por parte de activistas contra el uso de pieles, ya que la prenda amarilla estaba hecha con piel de zorro. Según Dazed, manifestantes antipelaje irrumpieron en el lanzamiento de su perfume RiRi en septiembre de 2015 y corearon: “vergüenza para Rihanna”.

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