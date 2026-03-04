Publicidad

Espectáculos

Emma Watson: los personajes que forjaron a un ícono más allá de Hermione

De la saga mágica que marcó una generación al cine de autor con Sofia Coppola, la actriz británica ha construido una filmografía breve pero decisiva.
mié 04 marzo 2026 12:53 PM
Celebrity Sightings - Day 11 - The 82nd Venice International Film Festival
Emma Watson visitó el Festival de Cine de Venecia en 2025. (Pascal Le Segretain/Getty Images)

La carrera de Emma Watson puede no ser extensa en número, pero sí es estratégica en impacto. Desde su debut en la saga iniciada con Harry Potter y la piedra filosofal, la actriz británica quedó asociada a uno de los fenómenos culturales más influyentes del cine contemporáneo.

Hermione Granger no solo fue un personaje entrañable; fue un modelo de inteligencia, disciplina y valentía femenina en la pantalla mainstream. El cierre de la franquicia con Harry Potter y las reliquias de la muerte – parte 2 marcó el fin de una etapa y el inicio de una transición delicada: demostrar que podía existir más allá del universo mágico.

Esa ruptura comenzó con apuestas más riesgosas como The Perks of Being a Wallflower, donde mostró una sensibilidad distinta, y se consolidó con The Bling Ring, dirigida por Sofia Coppola.

MV5BNjQ0ODA3NzAwNF5BMl5BanBnXkFtZTcwMzAzMTcyOA@@._V1_.jpg
Fotograma de la cinta The Perks of Being a Wallflower. (Cortesía. )

En esta última interpretó a Nicki, una adolescente obsesionada con la fama y el lujo, un papel provocador que desmontaba la imagen pulcra asociada a Watson. Fue, quizás, su declaración más clara de independencia artística.

1687221128346-mcdblriec037.jpg
Fotograma de la cinta The Bling Ring. (Cortesía. )

El gran salto comercial fuera de Harry Potter llegó con Beauty and the Beast. Como Belle, Watson reafirmó su conexión con personajes femeninos lectores, curiosos y autónomos, aportando matices contemporáneos a un clásico animado de Disney.

bella y bestia.jpg
Fotograma del live action de la cinta Bella y bestia. (Cortesía. )

Finalmente, su participación en Little Women, dirigida por Greta Gerwig, consolidó su etapa adulta en pantalla. En el papel de Meg March, aportó sobriedad y naturalidad dentro de una adaptación que revitalizó la obra de Louisa May Alcott para nuevas audiencias.

1200x627-little-women-perfect-new-version-of-a-classic-with-lack-of-character-focus-1581695879935.jpeg
Emma Watson en un fotograma de Little Women. (Cortesía. )

Entre el cine de autor y el blockbuster, Emma Watson ha construido una filmografía coherente con su identidad pública: selectiva, consciente y simbólicamente poderosa. Más que cantidad, su trayectoria se define por decisiones que dialogan con su discurso cultural y con la generación que creció viéndola.

