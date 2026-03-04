Emma Watson: los personajes que forjaron a un ícono más allá de Hermione

La carrera de Emma Watson puede no ser extensa en número, pero sí es estratégica en impacto. Desde su debut en la saga iniciada con Harry Potter y la piedra filosofal, la actriz británica quedó asociada a uno de los fenómenos culturales más influyentes del cine contemporáneo.

Hermione Granger no solo fue un personaje entrañable; fue un modelo de inteligencia, disciplina y valentía femenina en la pantalla mainstream. El cierre de la franquicia con Harry Potter y las reliquias de la muerte – parte 2 marcó el fin de una etapa y el inicio de una transición delicada: demostrar que podía existir más allá del universo mágico.

