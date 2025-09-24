¿Qué le pasó a Emma Watson? La actriz cuenta la verdad detrás de su larga ausencia en Hollywood

Emma Watson habló recientemente con Hollywood Authentic y, por primera vez en mucho tiempo, se sinceró sobre su prolongado alejamiento del cine. La actriz, que no participa en una película desde Mujercitas (2018), dirigida por Greta Gerwig, reconoció que, tras casi siete años alejada de la actuación, hay aspectos de su carrera que extraña profundamente. Sin embargo, también fue clara al señalar que ciertas partes de su trabajo “le parecen devastadoras”.
A casi siete años de haberse alejado voluntariamente del cine, Emma Watson aseguró en una reciente entrevista con Hollywood Authentic que atraviesa “quizás el momento más feliz y saludable” de su vida. La actriz, recordada por su papel como "Hermione Granger" en la saga Harry Potter, no ha vuelto a actuar desde diciembre de 2018, cuando finalizó el rodaje de Mujercitas, la adaptación dirigida por Greta Gerwig.
Watson explicó que su retiro no se debió a la actuación en sí, sino al desgaste que le generaba la exposición constante y el ritmo abrumador de la industria, especialmente durante las campañas promocionales.
“La mayor carga no era actuar, sino ser una figura pública”, confesó, señalando que el verdadero peso no estaba en el trabajo artístico, sino en todo lo que lo rodea.
Aunque admitió que extraña el proceso creativo —al que describió como “una forma intensa de meditación porque no puedes estar en ningún otro lugar más que en ese momento”—, también fue clara al reconocer que la parte comercial fue determinante en su decisión de alejarse: “Seré honesta: no extraño vender cosas. Eso lo encontré bastante devastador para el alma”.
Asimismo, la actriz de Harry Potter, remarcó que, aunque ama la interpretación y valora profundamente momentos creativos como los ensayos y la construcción de un personaje, el desequilibrio entre esa parte íntima del oficio y la sobreexposición mediática terminó pasándole factura.
“En cuanto llegas a un set de rodaje, casi no tienes tiempo para ensayar. Pero en cuanto te enfocas en una escena y piensas en cómo quieres hacer algo, ese instante frente a la cámara es tan liberador que echo mucho de menos esa intensidad. Pero no extraño la presión. Hasta me sorprendí, haciendo algo pequeño con amigos para una obra de teatro, de lo estresante que es, y ni siquiera era para un público real. No extraño esa parte”, explicó.
Emma Watson está en el "momento más feliz y saludable" de su carrera
Durante su retiro, Emma Watson se ha concentrado en construir una base personal sólida: recalcó que, lejos de los sets, ha priorizado su salud mental, su hogar, los amigos y la familia. Además, admitió que el ritmo frenético de la industria la dejó con la sensación de que “el suelo bajo sus pies desaparecía".
También confesó que, aunque algunas actividades pequeñas como participar en montajes teatrales con amistades le resultan estresantes por la presión —incluso sin público real—, esos sentimientos reforzaron su deseo de distancia temporal del cine comercial.
Por ahora, Watson declara estar en un punto de su vida que describió como “quizás el momento más feliz y saludable” de su existencia, gracias a la ruptura con las dinámicas que la agobiaban. No descarta volver a actuar algún día, pues valora esos momentos creativos y de entrega frente a la cámara, pero lo hará bajo sus propios términos.
Emma Watson se sincera sobre su relación con J.K. Rowling
En una reciente aparición en el podcast On Purpose With Jay Shetty, Emma Watson habló con sinceridad sobre el distanciamiento entre ella y J.K. Rowling (autora de la saga Harry Potter), y sobre cómo las diferencias en torno a los derechos de las personas trans han influido en su vida personal y profesional.
Watson expresó que, a pesar de la distancia emocional y los desacuerdos públicos, no siente que no pueda “atesorar a Jo (Rowling) y a la persona con la que tuve experiencias personales”. Señaló que no considera que el cariño o el respeto sean incompatibles con un posicionamiento distinto: "Nunca creeré que una cosa niega la otra… simplemente no pienso que estas cosas sean excluyentes”.
Al ser cuestionada sobre la posibilidad de diálogo futuro con Rowling, la actriz respondió que estaría abierta a conversar: “Sí, y siempre lo estaré. Creo en eso. Lo creo completamente". Watson lamentó que nunca se haya dado un espacio de comunicación directa entre ambas luego del episodio conflictivo.
La controversia se originó, en gran medida, por las posturas públicas emitidas por la escritora británica sobre las personas transgénero desde 2020, mismas que provocaron críticas de distintos sectores, incluido parte del elenco de Harry Potter, y llevaron a que Watson manifestara su solidaridad con la comunidad trans.