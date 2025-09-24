¿Qué le pasó a Emma Watson? La actriz cuenta la verdad detrás de su larga ausencia en Hollywood

La razón por la que Emma Watson se ha mantenido alejada del cine

A casi siete años de haberse alejado voluntariamente del cine, Emma Watson aseguró en una reciente entrevista con Hollywood Authentic que atraviesa “quizás el momento más feliz y saludable” de su vida. La actriz, recordada por su papel como "Hermione Granger" en la saga Harry Potter, no ha vuelto a actuar desde diciembre de 2018, cuando finalizó el rodaje de Mujercitas, la adaptación dirigida por Greta Gerwig.

Emmas Watson (Getty Images)

Watson explicó que su retiro no se debió a la actuación en sí, sino al desgaste que le generaba la exposición constante y el ritmo abrumador de la industria, especialmente durante las campañas promocionales.

“La mayor carga no era actuar, sino ser una figura pública”, confesó, señalando que el verdadero peso no estaba en el trabajo artístico, sino en todo lo que lo rodea.

Aunque admitió que extraña el proceso creativo —al que describió como “una forma intensa de meditación porque no puedes estar en ningún otro lugar más que en ese momento”—, también fue clara al reconocer que la parte comercial fue determinante en su decisión de alejarse: “Seré honesta: no extraño vender cosas. Eso lo encontré bastante devastador para el alma”.

NEW YORK, NY - MARCH 13: Actress Emma Watson attends the "Beauty and the Beast" New York screening at Alice Tully Hall, Lincoln Center on March 13, 2017 in New York City. (Photo by Taylor Hill/FilmMagic) (Taylor Hill/FilmMagic)

Asimismo, la actriz de Harry Potter, remarcó que, aunque ama la interpretación y valora profundamente momentos creativos como los ensayos y la construcción de un personaje, el desequilibrio entre esa parte íntima del oficio y la sobreexposición mediática terminó pasándole factura.

“En cuanto llegas a un set de rodaje, casi no tienes tiempo para ensayar. Pero en cuanto te enfocas en una escena y piensas en cómo quieres hacer algo, ese instante frente a la cámara es tan liberador que echo mucho de menos esa intensidad. Pero no extraño la presión. Hasta me sorprendí, haciendo algo pequeño con amigos para una obra de teatro, de lo estresante que es, y ni siquiera era para un público real. No extraño esa parte”, explicó.