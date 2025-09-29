J.K. Rowling llama "ignorante" a Emma Watson pese a su intento de reconciliación

J.K. Rowling llama "ignorante" a Emma Watson tras señalarla por comentarios "transfóbicos"

El conflicto entre J.K Rowling y parte del elenco de Harry Potter, incluidos Emma Watson y Daniel Radcliffe, no es nuevo. Ambos actores se distanciaron públicamente de la autora en 2020, cuando Rowling fue acusada de transfobia por una serie de publicaciones en redes sociales en los que expresaba su preocupación por el impacto de algunas políticas de inclusión trans en los derechos de las mujeres cisgénero.

Sin embargo, el conflicto regresó luego de que Watson hablara recientemente sobre su relación con Rowling durante una entrevista en un podcast. En el episodio, la actriz dijo: “Creo que mi mayor deseo es que las personas que no comparten mi opinión me quieran”.

Emmas Watson (Getty Images)

Aunque la frase fue interpretada por algunos como un intento de conciliación o de apertura al diálogo, la escritora británica no lo tomó de esa forma. En un mensaje publicado el lunes en su cuenta de X, la autora respondió con dureza a las declaraciones de Emma:

“Como otras personas que nunca han conocido la vida adulta sin estar protegidas por la riqueza y la celebridad, Emma tiene tan poca experiencia de la vida real que no se da cuenta de hasta qué punto es ignorante”, escribió.

I'm seeing quite a bit of comment about this, so I want to make a couple of points.



I'm not owed eternal agreement from any actor who once played a character I created. The idea is as ludicrous as me checking with the boss I had when I was twenty-one for what opinions I should… https://t.co/c0pz19P7jc — J.K. Rowling (@jk_rowling) September 29, 2025

La escritora señaló que la actriz de 35 años, por su estatus de celebridad, nunca se ha visto obligada a enfrentar situaciones cotidianas que sí afectan a muchas mujeres, como el uso de vestuarios mixtos o la hospitalización en salas no segregadas por sexo.

“Nunca será colocada en una sala mixta de un hospital público. ¿Ha tenido acaso que desvestirse en un vestuario mixto de una alberca municipal?”, se preguntó.

JK Rowling quiso aclarar la situación con HBO Max. (John Phillips/©Getty Images 1067071942-2)

La autora ha sostenido durante años que algunas políticas de inclusión para personas transgénero, como permitir el acceso de mujeres trans a baños, vestuarios o cárceles femeninas, ponen en riesgo la seguridad y la privacidad de las mujeres. Según su visión, el reconocimiento legal de la identidad de género sin restricciones puede ser explotado por hombres con malas intenciones y comprometer espacios que deberían ser seguros exclusivamente para mujeres.

En este contexto, la escritora acusó directamente a Emma Watson de haber “echado leña al fuego” al pronunciarse públicamente sobre el tema justo cuando ella, Rowling, continúa recibiendo amenazas de muerte por sus opiniones.nAdemás, la autora fue aún más tajante al afirmar que Watson ha participado activamente en “pisotear los derechos de las mujeres”, al respaldar sin matices las demandas del activismo transgénero.

Hasta el momento, Emma no ha respondido públicamente a los recientes comentarios de Rowling. Tampoco lo ha hecho Daniel Radcliffe, quien también expresó su desacuerdo con la autora en el pasado, al afirmar que las mujeres trans son mujeres y que todas las personas merecen respeto y apoyo.