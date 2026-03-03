¿Quién es Gonzalo Hevia Baillères?

Gonzalo es miembro de una de las familias más conocidas de México, pero también tiene méritos propios.

Además de pertenecer a la cuarta generación de la dinastía que fundó Grupo Bal (de la que también forma parte su hermana, Tamara Baillères), que actualmente preside su tío Alejandro Baillères, Gonzalo Hevia Baillères ha construido un camino propio en el mundo empresarial y tecnológico.

Es fundador y CEO de Lok, una start up enfocada en movilidad y logística que busca generar nuevas alternativas a partir de una infraestructura que incluye, actualmente, lockers inteligentes en distintas ubicaciones para otorgar a empresas y usuarios una manera más eficiente y segura de entregar, recibir y devolver compras realizadas de manera virtual.

Gonzalo Hevia y Tere Baillères (padres de Gonzalo) con Don Alberto Baillères y Tere Gual (abuelos) (Archivo Quién )

Con esta empresa y otros importantes proyectos, este joven que aún no cumple 30 años se ha vuelto un referente dentro del mundo empresarial y a su corta edad está catalogado como una promesa gracias a su carácter innovador y emprendedor.

