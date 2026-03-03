Hijo de Gonzalo Hevia y Tere Baillères (la más chica de la familia formada por don Alberto Baillères y Tere Gual), Gonzalo Hevia Baillères es un joven empresario mexicano que forma parte de la cuarta generación de la familia al frente del Grupo Bal, uno de los conglomerados empresariales más importantes de México.
Su perfil en el mundo de los negocios se distingue por su filosofía de liderazgo, que está marcada por la curiosidad, la resiliencia, la urgencia y un profundo aprecio por las personas proactivas y motivadas que combinan inteligencia, intuición e iniciativa.
¿Quién es Gonzalo Hevia Baillères?
Gonzalo es miembro de una de las familias más conocidas de México, pero también tiene méritos propios.
Además de pertenecer a la cuarta generación de la dinastía que fundó Grupo Bal (de la que también forma parte su hermana, Tamara Baillères), que actualmente preside su tío Alejandro Baillères, Gonzalo Hevia Baillères ha construido un camino propio en el mundo empresarial y tecnológico.
Es fundador y CEO de Lok, una start up enfocada en movilidad y logística que busca generar nuevas alternativas a partir de una infraestructura que incluye, actualmente, lockers inteligentes en distintas ubicaciones para otorgar a empresas y usuarios una manera más eficiente y segura de entregar, recibir y devolver compras realizadas de manera virtual.
Con esta empresa y otros importantes proyectos, este joven que aún no cumple 30 años se ha vuelto un referente dentro del mundo empresarial y a su corta edad está catalogado como una promesa gracias a su carácter innovador y emprendedor.
La educación y trayectoria profesional de Gonzalo Hevia Baillères
En cuanto a su educación, Gonzalo Hevia Baillères estudió en prestigiosas escuelas internacionales como el internado suizo Le Rosey y la escuela Ransom Everglades en Miami, donde vivió con su familia durante un largo periodo.
Al regresar a México también asistió al Colegio Vista Hermosa y terminó su educación básica en el Cumbres en el 2013 para dar paso a su formación profesional. Posteriormente estudió Economía en el ITAM.
La trayectoria profesional de Gonzalo incluye, además de Lok, que es la empresa de la que más se ha hablado mediáticamente.
Además, tuvo un cargo como Junior Board Representative en Femsa, entre 2015 y 2020; fue fundador y CEO de INSAITE, una empresa de Inteligencia Artificial que inició operaciones en 2019 y que fue vendida en 2021 a una firma de software mayor.
Fundador y CEO de la ya mencionada Lok, que vio la luz en 2021 y se fusionó con la compañía Chazki en 2024; y, finalmente, fundador y CEO de HBeyond, una compañía de inversión de nueva generación con oficinas en Nueva York, Miami y Ciudad de México, que invierte en tecnologías transformadoras con el objetivo de construir empresas que buscan ser referentes del futuro, según describe su perfil en LinkedIn.