Emma Watson, conocida mundialmente por su papel de Hermione Grenger en la saga Harry Potter, rompió el silencio tras años de tensión con J.K. Rowling, escritora de los libros en los que se basaron las películas.
En su primera entrevista en mucho tiempo, que llevó a cabo en el podcast On Purpose con Jay Shetty, la actriz reflexionó sobre la fractura pública entre ambas, marcada por las opiniones de Rowling sobre las personas trans que Watson ha cuestionado.
Emma Watson habla por primera vez sobre sus diferencias con J.K. Rowling
Lejos de rehusar el pasado o negar su vínculo con Rowling, Emma Watson optó por una postura de reconciliación emocional.
“Realmente no creo que, por haber tenido esa experiencia y mantener el amor, el apoyo y las opiniones que tengo, signifique que no pueda y no atesore estima a la persona con la que tuve experiencias personales”, explicó destacando que no ve necesario que las diferencias anulen los recuerdos compartidos.
En sus palabras, el cómo decir las cosas es tan importante como lo que se dice: ella condena el criterio de desechar personas por pensar diferente.
Emma destacó la importancia de tener una visión más amplia de las cosas para generar empatía, especialmente en un tema tan polarizado.
“Mi más profundo deseo es que... espero que la gente que no está de acuerdo con mi opinión me quiera, y espero poder seguir queriendo a la gente con la que no necesariamente comparto la misma opinión”, agregó.
Cuando se le preguntó si aún le gustaría abrir un diálogo con Rowling, Watson respondió sin dudar.
“Sí. Y siempre lo estaré. Creo en eso”, dijo, dejando la puerta abierta a una conversación que nunca llegó durante estos años de desencuentro.
¿Qué dijo J.K. Rowling sobre las personas trans?
J.K. Rowling provocó una fuerte reacción en redes sociales en 2020 al burlarse del uso de lenguaje inclusivo en un artículo que hablaba de “personas que menstrúan”.
En su cuenta de Twitter), escribió: “‘Personas que menstrúan’. Estoy segura de que solía haber una palabra para esas personas. ¿Alguien puede ayudarme? ¿Mujeronas? ¿Mujunfas? ¿Mujombres?”.
El comentario fue ampliamente interpretado como una crítica al reconocimiento de identidades trans y no binarias, especialmente porque desestimaba el uso de términos que no se limitan a mujeres por género.
En días posteriores, Rowling intentó explicar su postura en un hilo que generó aún más polémica. Escribió: “Si el sexo no es real, no hay atracción entre personas del mismo sexo. Si el sexo no es real, se borra la realidad vivida por las mujeres en todo el mundo.”
“Conozco y quiero a personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas de hablar de sus vidas de forma significativa. No es odio decir la verdad", agregó.
Estas declaraciones consolidaron su postura frente a parte del activismo trans y marcaron una distancia con figuras del elenco de Harry Potter, como Emma Watson o Daniel Radcliffe, quienes expresaron públicamente su apoyo a las personas trans.