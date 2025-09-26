Emma Watson habla por primera vez sobre sus diferencias con J.K. Rowling

Lejos de rehusar el pasado o negar su vínculo con Rowling, Emma Watson optó por una postura de reconciliación emocional.

“Realmente no creo que, por haber tenido esa experiencia y mantener el amor, el apoyo y las opiniones que tengo, signifique que no pueda y no atesore estima a la persona con la que tuve experiencias personales”, explicó destacando que no ve necesario que las diferencias anulen los recuerdos compartidos.

En sus palabras, el cómo decir las cosas es tan importante como lo que se dice: ella condena el criterio de desechar personas por pensar diferente.



Emma destacó la importancia de tener una visión más amplia de las cosas para generar empatía, especialmente en un tema tan polarizado.

“Mi más profundo deseo es que... espero que la gente que no está de acuerdo con mi opinión me quiera, y espero poder seguir queriendo a la gente con la que no necesariamente comparto la misma opinión”, agregó.

Rupert Grint, JK Rowling, Emma Watson y Daniel Radcliffe. (Shutterstock)

Cuando se le preguntó si aún le gustaría abrir un diálogo con Rowling, Watson respondió sin dudar.

“Sí. Y siempre lo estaré. Creo en eso”, dijo, dejando la puerta abierta a una conversación que nunca llegó durante estos años de desencuentro.