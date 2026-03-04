Mendl: el restaurante de CDMX donde Gonzalo Hevia Baillères llevó a Emma Watson a un cita

La joya de la corona en este lugar son, sin duda, sus bagels. Desde el clásico de salmón curado hasta combinaciones más audaces, Mendl ha logrado que la gente haga fila los fines de semana solo por un bocado de su panadería artesanal. (Instagram @mendlmx)

Es el refugio perfecto para quienes buscan un buen brunch sin que sea too much como en otros lugares, aunque ver a una estrella de la talla de Emma Watson entre sus mesas definitivamente le acaba de subir el estatus a niveles estratosféricos.

La elección de Gonzalo no fue al azar. Si quieres impresionar a alguien que ha recorrido el mundo, lo llevas a un sitio que se sienta auténtico, cozy y que tenga el mejor pastrami de la ciudad. Mientras el internet sigue especulando sobre los detalles de este nuevo romance, una cosa queda clara, si el plan incluye un bagel de Mendl, vas por muy buen camino.