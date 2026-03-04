Publicidad

Espectáculos

Mendl: el restaurante de CDMX donde Gonzalo Hevia Baillères llevó a Emma Watson a un cita

Todas las miradas están en Mendl Delicatessen, el rincón neoyorquino en el corazón de la Condesa que fue el escenario elegido por Gonzalo Hevia Baillères para una cita con Emma Watson.
mié 04 marzo 2026 08:13 AM
Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères en Mendl
Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères en Mendl

Ubicado en la calle de Citlaltépetl, Mendl Delicatessen no es solo un restaurante, es una declaración de estilo. El lugar se ha consolidado como el “it place” de la CDMX gracias a su estética retro que te transporta a una clásica tienda de delicatessen de lujo en Manhattan, pero con ese toque chic y relajado que solo la Condesa sabe dar.

No es casualidad que haya sido el spot que Gonzalo Hevia Baillères eligió para llevar a Emma Watson a una cita, un detalle que elevó aún más el perfil del restaurante y lo colocó en el radar internacional como el escenario de uno de los romances más comentados entre Hollywood y la élite empresarial mexicana, una historia que en Quién revelamos en exclusiva.

Mendl: el restaurante de CDMX donde Gonzalo Hevia Baillères llevó a Emma Watson a un cita

La joya de la corona en este lugar son, sin duda, sus bagels. Desde el clásico de salmón curado hasta combinaciones más originales y atrevidas, Mendl ha logrado que la gente haga fila los fines de semana solo por un bocado de su panadería artesanal.

MENDL
La joya de la corona en este lugar son, sin duda, sus bagels. Desde el clásico de salmón curado hasta combinaciones más audaces, Mendl ha logrado que la gente haga fila los fines de semana solo por un bocado de su panadería artesanal. (Instagram @mendlmx)

Es el refugio perfecto para quienes buscan un buen brunch sin que sea too much como en otros lugares, aunque ver a una estrella de la talla de Emma Watson entre sus mesas definitivamente le acaba de subir el estatus a niveles estratosféricos.

Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères
La elección de Gonzalo no fue al azar. Si quieres impresionar a alguien que ha recorrido el mundo, lo llevas a un sitio que se sienta auténtico, acogedor y que tenga el mejor pastrami de la ciudad.

La elección de Gonzalo no fue al azar. Si quieres impresionar a alguien que ha recorrido el mundo, lo llevas a un sitio que se sienta auténtico, cozy y que tenga el mejor pastrami de la ciudad. Mientras el internet sigue especulando sobre los detalles de este nuevo romance, una cosa queda clara, si el plan incluye un bagel de Mendl, vas por muy buen camino.

El menú de Mendl Delicatessen

Si quieres echarle un ojo al menú o simplemente entender por qué Emma Watson fue a una date aquí, puedes darte una vuelta por su cuenta en Instagram, donde presumen sus creaciones que son, literalmente, arte comestible.

¿Dónde está Mendl?

Citlaltépetl 9, Hipódromo, Ciudad de México.

Horarios: Lunes a domingo de 8:00 am a 6:00 pm.

Mendl
En Mendl puedes encontrar los mejores bagels de la Ciudad de México. (Instagram @mendlmx)

