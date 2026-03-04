Mendl: el restaurante de CDMX donde Gonzalo Hevia Baillères llevó a Emma Watson a un cita

Ubicado en la calle de Citlaltépetl, Mendl Delicatessen no es solo un restaurante, es una declaración de estilo. El lugar se ha consolidado como el “it place” de la CDMX gracias a su estética retro que te transporta a una clásica tienda de delicatessen de lujo en Manhattan, pero con ese toque chic y relajado que solo la Condesa sabe dar.
No es casualidad que haya sido el spot que Gonzalo Hevia Baillères eligió para llevar a Emma Watson a una cita, un detalle que elevó aún más el perfil del restaurante y lo colocó en el radar internacional como el escenario de uno de los romances más comentados entre Hollywood y la élite empresarial mexicana, una historia que en Quién revelamos en exclusiva.