La despedida en pantalla de James Van Der Beek en Elle, la precuela de 'Legalmente Rubia'

El actor James Van Der Beek, recientemente fallecido, deja su sello final como Dean Wilson en Elle, la esperada precuela de Legalmente Rubia que llega el 1 de julio de 2026.
mié 11 febrero 2026 05:38 PM
71st Emmy Awards - Arrivals
James Van Der Beek durante los Emmys. (Frazer Harrison/Getty Images)

En un giro emotivo para Hollywood y los fanáticos de la cultura pop, la serie Elle —precuela oficial de Legalmente Rubia— marcará el último crédito en pantalla del actor James Van Der Beek, quien falleció el 11 de febrero de 2026 a los 48 años.

Esta nueva ficción, producida por la compañía de Reese Witherspoon, Hello Sunshine, explora los años de adolescencia de Elle Woods antes de convertirse en la icónica abogada de Harvard que conocimos en las películas originales. La producción ya fue filmada y su estreno está programado para el 1 de julio de 2026 en Prime Video, ofreciendo a los fans un motivo más para celebrar este universo que ha trascendido generaciones.

En Elle, Van Der Beek interpreta a Dean Wilson, un ambicioso candidato a la alcaldía y superintendente del distrito escolar local, papel que añade una dimensión adulta e influyente dentro de la historia de la joven Elle Woods. Aunque se trata de un rol recurrente y no protagonista, su presencia aporta una experiencia sólida y carismática que muchos espectadores recordarán con cariño.

Así lucía cuando terminó la serie en 2003.
Así lucía cuando terminó la serie en 2003. (Especial)

La importancia de este proyecto va más allá de su narrativa: llega tras la lucha pública de Van Der Beek contra el cáncer colorrectal, diagnosticado en etapa 3 en 2024, y confirma su compromiso con su oficio hasta los últimos meses de su vida. Este rol se suma a sus apariciones recientes —incluidas participaciones en The Masked Singer y otros trabajos— como testimonio de su resiliencia profesional y pasión por actuar.

Familiares, colegas y fans han rendido homenaje a Van Der Beek desde el anuncio de su muerte, recordándolo no sólo por sus papeles icónicos en series como Dawson’s Creek, sino también por su dedicación como padre y esposo. Su última actuación en Elle ofrecerá a muchos una despedida amable y apreciada en la pantalla.

00_dawson_cast02n
El elenco de "Dawson's Creek." (Columbia TriStar/Getty Images)

Con un elenco que combina talento emergente y veterano, y la mirada fresca sobre uno de los personajes más queridos del cine de comedia, Elle se perfila como un estreno emotivo y culturalmente significativo para 2026. Para quienes crecieron con Legalmente Rubia, esta serie es más que una precuela: es una celebración del legado tanto de Elle Woods como del propio Van Der Beek.

