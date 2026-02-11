La despedida en pantalla de James Van Der Beek en Elle, la precuela de 'Legalmente Rubia'

En un giro emotivo para Hollywood y los fanáticos de la cultura pop, la serie Elle —precuela oficial de Legalmente Rubia— marcará el último crédito en pantalla del actor James Van Der Beek, quien falleció el 11 de febrero de 2026 a los 48 años.

Esta nueva ficción, producida por la compañía de Reese Witherspoon, Hello Sunshine, explora los años de adolescencia de Elle Woods antes de convertirse en la icónica abogada de Harvard que conocimos en las películas originales. La producción ya fue filmada y su estreno está programado para el 1 de julio de 2026 en Prime Video, ofreciendo a los fans un motivo más para celebrar este universo que ha trascendido generaciones.

