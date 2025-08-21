Elenco de Dawson's Creek se une a James Van Der Beek en su batalla contra el cáncer

El elenco de Dawson's Creek se reunirá por primera vez, luego de más de 20 años que terminó la serie, en honor a su protagonista, James Van Der Beek, quien enfrenta una dura batalla contra el cáncer de colon.
Este evento benéfico se celebrará el próximo 22 de septiembre en el Richard Rodgers Theatre de Nueva York. Los ingresos serán destinados a Fuck Cancer, una organización benéfica internacional que se dedica a la prevención, detección temprana y concienciación sobre el cáncer.
Elenco de Dawson's Creek apoya a James Van Der Beek en su lucha contra el cáncer
Los actores Van Der Beek, Michelle Williams, Katie Holmes y Joshua Jackson, parte del elenco de la serie Dawson's Creek, se reunirán en un evento benéfico en Nueva York para apoyar a su protagonista, quien hace unos meses anunció que tiene cáncer de colon.
Otros actores como Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe y Busy Philipps también forman parte de la lista de personalidades que se suman a la noble causa.
Durante la reunión se hará una lectura en vivo del piloto de la serie; Jason Moore, uno de los directores originales del programa, estará a cargo, mientras que Michelle, su esposo Thomas Kail y el creador de Dawson's Creek, Kevin Williamson, están entre los productores.
Michelle Williams, quien interpretó a Jen Lindley, dijo en un comunicado de prensa oficial: "Crecimos en Capeside y ese es un vínculo que durará toda la vida”, declaró refiriéndose al lugar donde se desarrollan las primeras temporadas de la serie. “Queríamos reunirnos con nuestro querido amigo James y recordarle que todos estamos aquí. Siempre lo hemos estado y siempre lo estaremos. Y sé que los fans de Dawson's Creek sienten lo mismo”, agregó.
Por su parte, Kevin Williamson aseguró: Estoy muy emocionado de reunirme con James, Michelle, Katie, Joshua y nuestra familia de Dawson's Creek para una noche tan especial. Dawson's Creek me cambió la vida”, dijo en el comunicado. “Lo que comenzó como una historia personal sobre un joven y sus amigos que buscaban superar los desafíos de la vida se convirtió en mucho más de lo que jamás soñé.
“Se creó una comunidad de fans y un legado perdurables en todo el mundo. Me siento muy honrado de formar parte de esto y de apoyar a nuestro querido amigo James mientras seguimos adelante en la vida y sus numerosos desafíos”.
James Van Der Beek, de Dawson's Creek, reveló su diagnóstico con cáncer en el colon
Fue a principios de noviembre de 2024 cuando James Van Der Beek reveló que fue diagnosticado con cáncer colorrectal en una entrevista que le concedió a la revista People.
“Tengo cáncer colorrectal. He estado lidiando con este diagnóstico en privado y he estado tomando medidas para resolverlo, con el apoyo de mi increíble familia”, declaró el actor de 48 años. "Hay motivos para estar optimista y me siento bien", agregó.