Elenco de Dawson's Creek se une a James Van Der Beek en su batalla contra el cáncer

Elenco de Dawson's Creek apoya a James Van Der Beek en su lucha contra el cáncer

Los actores Van Der Beek, Michelle Williams, Katie Holmes y Joshua Jackson, parte del elenco de la serie Dawson's Creek, se reunirán en un evento benéfico en Nueva York para apoyar a su protagonista, quien hace unos meses anunció que tiene cáncer de colon.

Katie Holmes, James Van Der Beek, Michelle Williams y Joshua Jackson (Getty Images)

Otros actores como Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe y Busy Philipps también forman parte de la lista de personalidades que se suman a la noble causa.

Durante la reunión se hará una lectura en vivo del piloto de la serie; Jason Moore, uno de los directores originales del programa, estará a cargo, mientras que Michelle, su esposo Thomas Kail y el creador de Dawson's Creek, Kevin Williamson, están entre los productores.

James Van Der Beek, Joshua Jackson, Katie Holmes y Michelle Williams (Getty Images)

Michelle Williams, quien interpretó a Jen Lindley, dijo en un comunicado de prensa oficial: "Crecimos en Capeside y ese es un vínculo que durará toda la vida”, declaró refiriéndose al lugar donde se desarrollan las primeras temporadas de la serie. “Queríamos reunirnos con nuestro querido amigo James y recordarle que todos estamos aquí. Siempre lo hemos estado y siempre lo estaremos. Y sé que los fans de Dawson's Creek sienten lo mismo”, agregó.