James Van Der Beek subasta objetos de Dawson's Creek para pagar su tratamiento contra el cáncer

El actor de 48 años anunció que subastará varias piezas originales de la icónica serie que lo lanzó a la fama, entre ellas vestuario, objetos de utilería e incluso decorados, con el fin de pagar los gastos médicos derivados de su lucha contra un cáncer de colon diagnosticado en etapa 3 el año pasado.

La subasta, organizada por la casa Propstore bajo el título Winter Entertainment Memorabilia Live Action, se celebrará entre el 5 y 7 de diciembre.

Entre los artículos que saldrán al mercado se encuentra el collar que Dawson Leery regaló a Joey Potter en el baile de graduación, una de las escenas más recordadas de la serie, con un valor estimado de entre 26 mil y 52 mil dólares.

James Van Der Beek subastará objetos de Dawson's Creek. (IMDb)

“Aunque me inunda la nostalgia al desprenderme de estos objetos, me complace poder ofrecerlos a través de la subasta y compartirlos con quienes han apoyado mi trabajo a lo largo de los años”, contó a People.

También se ofrecerá la camisa que Van Der Beek lució en el episodio piloto, pieza que los coleccionistas esperan que alcance los 4 mil dólares.

El actor manifestó que guardar estos objetos durante años había sido parte de su plan, pero que con los giros inesperados que su vida ha tenido recientemente, se volvió evidente “ese momento ha llegado”.

Además confesó que desprenderse de esos tesoros le provoca “nostalgia”, aunque al mismo tiempo gratitud por poder compartirlos con quienes lo han apoyado en su trayectoria.