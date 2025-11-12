Durante años, los fanáticos de Dawson's Creek conservaron con cariño las imágenes del joven soñador que reflexionaba frente al río sobre el amor, la amistad y el futuro.
Hoy, más de dos décadas después del final de la serie, su protagonista, James Van Der Beek, vuelve a mirar atrás, pero por una razón muy distinta: el actor ha decidido desprenderse de los recuerdos más emblemáticos de su carrera para pagar su tratamiento contra el cáncer.
James Van Der Beek subasta objetos de Dawson's Creek para pagar su tratamiento contra el cáncer
El actor de 48 años anunció que subastará varias piezas originales de la icónica serie que lo lanzó a la fama, entre ellas vestuario, objetos de utilería e incluso decorados, con el fin de pagar los gastos médicos derivados de su lucha contra un cáncer de colon diagnosticado en etapa 3 el año pasado.
La subasta, organizada por la casa Propstore bajo el título Winter Entertainment Memorabilia Live Action, se celebrará entre el 5 y 7 de diciembre.
Entre los artículos que saldrán al mercado se encuentra el collar que Dawson Leery regaló a Joey Potter en el baile de graduación, una de las escenas más recordadas de la serie, con un valor estimado de entre 26 mil y 52 mil dólares.
“Aunque me inunda la nostalgia al desprenderme de estos objetos, me complace poder ofrecerlos a través de la subasta y compartirlos con quienes han apoyado mi trabajo a lo largo de los años”, contó a People.
También se ofrecerá la camisa que Van Der Beek lució en el episodio piloto, pieza que los coleccionistas esperan que alcance los 4 mil dólares.
El actor manifestó que guardar estos objetos durante años había sido parte de su plan, pero que con los giros inesperados que su vida ha tenido recientemente, se volvió evidente “ese momento ha llegado”.
Además confesó que desprenderse de esos tesoros le provoca “nostalgia”, aunque al mismo tiempo gratitud por poder compartirlos con quienes lo han apoyado en su trayectoria.
Publicidad
La lucha de James Van Der Beek contra el cáncer
James Van Der Beek reveló en noviembre de 2024 que había sido diagnosticado con cáncer de colon en etapa 3, una noticia que conmocionó a sus seguidores y a la industria del entretenimiento.
Desde entonces, el actor ha enfrentado un proceso médico intenso, con cirugías y tratamientos que lo obligaron a pausar varios de sus proyectos profesionales. A través de sus redes sociales, el recordado protagonista de Dawson's Creek ha compartido fragmentos de su experiencia, hablando abiertamente sobre el miedo, la incertidumbre y, sobre todo, la importancia de mantener la esperanza.
No obstante, apareció en un video para agradecer a los fans y reconocer el gran shock que significa la enfermedad para él.
A pesar de la dureza del diagnóstico, Van Der Beek ha convertido su lucha en una oportunidad para inspirar a otros pacientes y visibilizar la realidad del cáncer de colon. En entrevistas recientes, ha hablado sobre los costos emocionales y financieros de la enfermedad.