Espectáculos

Nunca se dio por vencido pero James Van Der Beek decidió no hacer propósitos de Año Nuevo por esta razón

El actor James Van Der Beek explicó que en pleno invierno no tiene la intención ni la energía para cerrar ciclos y pensar en nuevos comienzos.
mié 11 febrero 2026 02:04 PM
James Van Der Beek
James Van Der Beek (Kevin Winter/Getty Images)

Ante su delicada situación de salud y después de reflexionar al respecto, James Van Der Beek (fallecido este día a los 48 años), decidió no hacer propósitos de Año Nuevo este 2026.

Y no porque hubiera perdido la disciplina o la fe en los comienzos, sino porque afirmó que el calendario insiste en pedirle energía justo cuando la naturaleza dice lo contrario.

James Van Der Beek no hizo propósitos de Año Nuevo

James Van Der Beek, recordado por protagonizar la serie Dawson’s Creek, compartió en su cuenta de Instagram una reflexión que derrumba de cierta forma los mensajes motivacionales Año Nuevo, que son usuales en enero.

En medio de una batalla personal contra el cáncer colorrectal, el actor quien falleció a los 48 años cuestionó abiertamente la lógica de celebrar “nuevos comienzos” en pleno invierno con un argumento que es tan simple como incómodo.

La familia de James Van Der Beek
James Van Der Beek tiene seis hijos (Instagram / James Van Der Beek)

En esta época del año, la naturaleza no arranca, se repliega. Los animales hibernan, las aves migran, los ciclos biológicos se vuelven más lentos.

“¿Por qué entonces el ser humano insiste en imponerse metas ambiciosas, cambios radicales y promesas de productividad justo cuando todo alrededor invita al descanso?”, preguntó el actor en la grabación.

James Van Der Beek cuestionó la celebración del Año Nuevo del calendario gregoriano

En su video, James Van Der Beek fue un paso más allá y, con ironía, puso en entredicho al calendario gregoriano.

Sin descalificarlo de manera frontal, señaló que el sistema heredado de siglos pasados poco tiene que ver con los ritmos naturales del cuerpo y de la naturaleza.

“Con todo respeto”, sugirió, quizá no tenga mucho sentido luchar contra la naturaleza año tras año.

La conclusión personal de Van Der Beek fue clara: las resoluciones pueden esperar. Para él, el verdadero momento de plantear cambios es la primavera.

La familia de James Van Der Beek
James y su esposa Kimberly Van Der Beek (Instagram / James Van Der Beek)

Según lo expuesto por el actor, sería entonces cuando la energía vital regrese, los días se alarguen y el cuerpo vuelva a despertar, cuando pensaría en “resoluciones”. Hasta entonces, su prioridad sería una sola: descansar y recuperarse.

El poderoso mensaje de James Van Der Beek sobre los nuevos comienzos

“¿Alguien más piensa que su propósito de Año Nuevo fue imposible de cumplir? Voy a decir algo. No creo que sea culpa suya. Creo que tiene todo el sentido. ¿Por qué celebramos el Año Nuevo en pleno invierno? ¿Por qué celebramos nuevos comienzos en un momento en que la naturaleza descansa? Los animales hibernan. Las aves vuelan al sur para pasar el invierno”, preguntó con seriedad el actor estadounidense James Van Der Beek en un video que pone en entredicho la celebración del Año Nuevo como lo marca el calendario gregoriano.

“El momento de celebrar un nuevo comienzo, una nueva versión de ti mismo y un nuevo propósito es en primavera, en el equinoccio de primavera, cuando las flores florecen, hace más calor y las aves regresan”, señaló sobre su visión de los nuevos comienzos.

“Así es como lo hace la naturaleza. ¿Por qué luchamos contra la naturaleza? Digo, le tengo respeto al Papa Gregorio VIII, quien nos endosó este sistema de calendario gregoriano, pero simplemente no tiene ningún sentido. Además, escúchenme. Si marzo es el primer mes del año, significa que septiembre es el séptimo”, añadió Van Der Beek.

En este sentido, el actor relacionó el nombre de los meses con su origen numérico al continuar con su argumento. “Octubre es el 8, noviembre el 9, diciembre el 10, ¿me entienden? Así que, voy a decir: ¡Al diablo! Voy a llevar al ganador a recuperarse, a descansar, y voy a hacer propósitos de Año Nuevo en primavera. ¿Quién me acompaña?”, concluyó.

La batalla de James Van Der Beek contra el cáncer colorrectal

James Van Der Beek fue diagnosticado con cáncer colorrectal en agosto de 2023, tras someterse a una colonoscopia de rutina, aunque decidió hacer pública la noticia hasta finales de 2024.

Desde entonces, fue honesto sobre los altibajos físicos y emocionales del proceso, incluyendo la preocupación de algunos seguidores por su notable pérdida de peso, que él mismo atribuyó a un virus estomacal y no directamente a la enfermedad.

La familia de James Van Der Beek
James Van Der Beek (Instagram / James Van Der Beek)

En sus declaraciones sobre su estado de salud, el actor hizo énfasis en que, aun con la gravedad del diagnóstico, existían razones para mantener el optimismo.

Asimismo, reconoció que algunos cambios físicos que hoy identifica como señales de alerta fueron minimizados en su momento y atribuidos a hábitos cotidianos, una experiencia que lo llevó a insistir en la importancia de los estudios de detección temprana, especialmente en un contexto donde el cáncer colorrectal ha aumentado entre personas menores de 50 años.

La familia de James Van Der Beek
James Van Der Beek (Instagram / James Van Der Beek)

Su situación médica también lo llevó a tomar decisiones prácticas. Para hacer frente a los elevados costos del tratamiento en Estados Unidos, puso en subasta objetos emblemáticos de su carrera, incluidos recuerdos de Dawson’s Creek y Varsity Blues. Los fondos recaudados fueron destinados directamente a cubrir gastos médicos. Este 11 de febrero de 2026 se confirmó su muerte. Descanse en paz.

