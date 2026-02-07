A Taylor Swift le “explota” la chispa creativa que dio origen al video musical de “Opalite” en el show de Graham Norton

El momento viral en el que a Taylor Swift se le ocurrió la historia del video de 'Opalite'

En el programa transmitido por la BBC, Graham Norton tiene una dinámica con sus famosos invitados en la que la cercanía, el humor y la falta de solemnidad crean el clima perfecto para que una idea, como la que tuvo Taylor, pueda surgir cuando menos se espera. Normalmente son frases y bromas que causan la risa de los presentes, pero en esta ocasión el resultado fue más allá del set.

“Recuerdo pensar que tuve muchísima suerte con el grupo con el que me emparejaron”, recordó Taylor, ya que la reunieron con el ganador del Oscar, Cillian Murphy; el villano de Star Wars, Domhnall Gleeson; además de Greta Lee, Jodie Smith y Lewis Capaldi. “Todas personas cuyo trabajo he admirado desde la distancia”, explicó.

Taylor Swift reveló cómo surgió la idea que dio forma al video musical de "Opalite" en el que aparece el actor irlandés Domhnall Gleeson (Instagram / Taylor Swift)

Así, entre una serie de comentarios y cumplidos que tanto Cillian Murphy como ella hicieron a Domhnall Gleeson surgió la magia.

“Mientras hablábamos durante la transmisión, Domhnall hizo una broma divertida sobre querer salir en uno de mis videos musicales. ¡Es irlandés! ¡Bromeaba! Sólo que en ese momento de la entrevista, se me ocurrió una idea al instante”, aseguró la cantante.

Lo que pudo quedar en un comentario bien intencionado que buscaba demostrar la admiración, el respeto y el agradecimiento que el actor mostraba por sus colegas, fue para Taylor Swift energía pura que alimentó su mente creativa.

Ese gesto que hoy circula en redes —la sonrisa, la pausa, la mirada que se va hacia adentro— es el instante en el que la intuición se convirtió en decisión. La creatividad, rara vez tan visible, quedó registrada por la cámara y hoy es un momento viral.

Taylor Swift reveló cómo surgió la idea que dio forma al video musical de "Opalite" en el que aparece el actor irlandés Domhnall Gleeson (Instagram / Taylor Swift)

“Y así, una semana después, recibió por correo electrónico un guión que había escrito para el video de ‘Opalite’, donde él interpretaba el papel principal”, reveló Taylor.