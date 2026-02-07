A Taylor Swift le “explota” la chispa creativa que dio origen al video musical de “Opalite” en el show de Graham Norton

Taylor Swift reveló cómo fue que experimentó la chispa creativa que dio origen a la historia del video musical de “Opalite”. No ocurrió en el estudio, ni en una junta con su equipo. Por el contrario, todo sucedió en un sillón de televisión, durante una charla relajada en The Graham Norton Show.
Hoy, ese instante es aún más revelador de cómo funciona la mente de la cantante y compositora porque el video del programa en el que parece ocurrir el suceso se viralizó en redes sociales. Su expresión facial deja ver, con claridad casi cinematográfica, el segundo preciso en el que la idea tomó forma.
Taylor Swift cuenta cómo tuvo la idea del video musical de 'Opalite'
“Mi parte favorita de escribir es esa primera chispa de una idea. Puede suceder en cualquier momento, por cualquier razón”, explicó Taylor Swift en su cuenta de Instagram para contar cómo se dan los procesos creativos detrás de los conceptos que más tarde plasma en sus videos; en especial por lo que ocurrió con “Opalite”.
Para concebir este videoclip, no habla de fórmulas ni estrategias previas. Simplemente estuvo atenta a un detalle que encendió su creatividad.
“La idea del video musical de ‘Opalite’ me vino a la mente cuando estaba haciendo promoción para ‘The Life of a Showgirl’. Fui invitada a uno de mis programas favoritos, ‘The Graham Norton Show’”, recordó la cantante estadounidense.
“Para quienes no lo conozcan, es un programa nocturno del Reino Unido donde Graham Norton (el presentador increíblemente carismático y adorable) invita a un grupo aleatorio de actores, artistas, músicos, etc., a su programa y todos nos sentamos allí y charlamos como si fuera una cena. Incluso sirven vino”, explicó la prometida de Travis Kelce.
El momento viral en el que a Taylor Swift se le ocurrió la historia del video de 'Opalite'
En el programa transmitido por la BBC, Graham Norton tiene una dinámica con sus famosos invitados en la que la cercanía, el humor y la falta de solemnidad crean el clima perfecto para que una idea, como la que tuvo Taylor, pueda surgir cuando menos se espera. Normalmente son frases y bromas que causan la risa de los presentes, pero en esta ocasión el resultado fue más allá del set.
“Recuerdo pensar que tuve muchísima suerte con el grupo con el que me emparejaron”, recordó Taylor, ya que la reunieron con el ganador del Oscar, Cillian Murphy; el villano de Star Wars, Domhnall Gleeson; además de Greta Lee, Jodie Smith y Lewis Capaldi. “Todas personas cuyo trabajo he admirado desde la distancia”, explicó.
Así, entre una serie de comentarios y cumplidos que tanto Cillian Murphy como ella hicieron a Domhnall Gleeson surgió la magia.
“Mientras hablábamos durante la transmisión, Domhnall hizo una broma divertida sobre querer salir en uno de mis videos musicales. ¡Es irlandés! ¡Bromeaba! Sólo que en ese momento de la entrevista, se me ocurrió una idea al instante”, aseguró la cantante. Lo que pudo quedar en un comentario bien intencionado que buscaba demostrar la admiración, el respeto y el agradecimiento que el actor mostraba por sus colegas, fue para Taylor Swift energía pura que alimentó su mente creativa.
Ese gesto que hoy circula en redes —la sonrisa, la pausa, la mirada que se va hacia adentro— es el instante en el que la intuición se convirtió en decisión. La creatividad, rara vez tan visible, quedó registrada por la cámara y hoy es un momento viral.
“Y así, una semana después, recibió por correo electrónico un guión que había escrito para el video de ‘Opalite’, donde él interpretaba el papel principal”, reveló Taylor.
Los nuevos amigos de Taylor Swift suman sus talentos para el video de 'Opalite'
“Pensé que sería genial si todos los demás invitados al programa de Graham Norton esa noche, incluido el propio Graham, también pudieran participar. Como un proyecto escolar, pero para adultos, y (que) no es obligatorio”, explicó Taylor Swift sobre el plan que resultó todo un éxito de integrar en la producción a todos los invitados de aquel programa de Graham Norton.
De esta forma, lo que en principio fue una conversación animada, se convirtió en poco tiempo en un proyecto en el que un grupo de celebridades aceptó la invitación de Taylor Swift para sumar sus talentos y construir el universo visual de “Opalite”, el video musical que llegó primero a Spotify y Apple Music.
“Para mi alegría, todos los del programa se tomaron la molestia de viajar a los (años) 90 con nosotros y ayudar con este video. Puede que incluso reconozcan algunas caras conocidas de The Eras Tour”, añadió Taylor, quien además se mostró emocionada por volver a colaborar con un viejo conocido.
“¡Trabajé con una de mis personas favoritas del mundo, Rodrigo Prieto, otra vez!”, exclamó en su mensaje la cantante sobre el cineasta mexicano, quien es uno de los cinefotógrafos más respetados en la industria.
“Me divertí más de lo que jamás imaginé: hice nuevos amigos, metáforas y elecciones de moda. Fue una emoción absoluta crear esta historia y estos personajes”, concluyó la estrella pop, quien destacó que el video se filmó en película y, desde ya, ocupa un lugar especial en su mitología personal.