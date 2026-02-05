¿Dónde ver el nuevo video de Taylor Swift antes de que llegue a YouTube?

Una vez más, Taylor Swift les da a sus fans una razón para celebrar. El día de ayer 4 de febrero, a través de la cuenta de Instagram Taylornation, se anunció que la cantante lanzará un segundo video musical de Opalite, que forma parte de su último álbum Life of a Showgirl.

Según se informó en el sitio web oficial, la premiere del video será vía Spotify y Apple Music a las a las 7 a.m. (hora de México) este viernes 6 de febrero. Una cuenta regresiva en el mismo portal ha aumentando la expectativa entre los fans, ansiosos por ver el próximo video del exitoso álbum.