Taylor Swift revela la "horrible" rutina de entrenamiento de más de 3 horas para 'The Eras Tour'

Para lograr el nivel de resistencia necesario, Taylor Swift se sometió a una rutina diaria que simulaba las condiciones del concierto: corría en la caminadora al ritmo de su lista de canciones mientras las cantaba en voz alta, una estrategia diseñada para trabajar cardio y respiración simultáneamente.

A nivel de fuerza y acondicionamiento, trabajó con su entrenador Kirk Myers, con quien incorporó ejercicios exigentes como battle ropes, levantamientos de peso, giros laterales, abdominales y hasta golpes con un mazo en un tapete, todos orientados a reforzar el núcleo y la resistencia general.

‼️| Taylor Swift on working out for “The Eras Tour”:



“i’ve never worked out this much in my life…it’s horrible” 😭 pic.twitter.com/36w93ZF9FE — The Taylor Swift Updates (@theTSupdates) December 19, 2025

Aunque la artista confesó no disfrutar ciertas actividades (especialmente las dominadas asistidas (pull‑ups), que calificó como “terribles”) reconoció que eran necesarias para fortalecer brazos, espalda y postura, aspectos vitales para poder cantar y moverse con energía durante largos periodos sobre el escenario.

La propia cantante bromeó que su progreso se debía en parte a “la rabia y el resentimiento” que sentía hacia ese ejercicio, aunque terminó aceptándolo como parte esencial de su preparación.