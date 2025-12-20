Taylor Swift revela la "horrible" rutina de entrenamiento de más de 3 horas para 'The Eras Tour'

Taylor Swift ha compartido por primera vez detalles extensos del intenso entrenamiento que realizó para su exitosa gira The Eras Tour, considerada una de las más demandantes de su carrera. En el nuevo docuserie Taylor Swift: The End of an Era, la cantante revela cómo un riguroso régimen de entrenamiento de seis meses fue clave para poder afrontar shows de más de tres horas y media.
Para lograr el nivel de resistencia necesario, Taylor Swift se sometió a una rutina diaria que simulaba las condiciones del concierto: corría en la caminadora al ritmo de su lista de canciones mientras las cantaba en voz alta, una estrategia diseñada para trabajar cardio y respiración simultáneamente.
A nivel de fuerza y acondicionamiento, trabajó con su entrenador Kirk Myers, con quien incorporó ejercicios exigentes como battle ropes, levantamientos de peso, giros laterales, abdominales y hasta golpes con un mazo en un tapete, todos orientados a reforzar el núcleo y la resistencia general.
Aunque la artista confesó no disfrutar ciertas actividades (especialmente las dominadas asistidas (pull‑ups), que calificó como “terribles”) reconoció que eran necesarias para fortalecer brazos, espalda y postura, aspectos vitales para poder cantar y moverse con energía durante largos periodos sobre el escenario.
La propia cantante bromeó que su progreso se debía en parte a “la rabia y el resentimiento” que sentía hacia ese ejercicio, aunque terminó aceptándolo como parte esencial de su preparación.
De qué trata el documental Taylor Swift, The End of an Era
Taylor Swift estrenó en diciembre de 2025 su esperada serie documental de seis episodios titulada Taylor Swift: The End of an Era en Disney+, que ofrece a los fans una mirada íntima y profunda detrás de escenas de su gira The Eras Tour, una de las más exitosas y lucrativas de todos los tiempos.
El documental (que comenzó a transmitirse el 12 de diciembre de 2025 exclusivamente en Disney+) sigue a Swift y a su equipo a lo largo del recorrido global de la gira, mostrando no solo los espectáculos en sí, sino también el proceso creativo, la logística y los momentos personales que la artista vivió antes, durante y después de cada concierto.
A lo largo de sus seis episodios, la serie incluye entrevistas y material de archivo con colaboradores cercanos (como su banda, bailarines, familia y amigos) y también destaca la impactante respuesta cultural que generó la gira, que dominó escenarios alrededor del mundo.
El documental se complementa con el estreno simultáneo de un film del último concierto de la gira, Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show, grabado en Vancouver, en el que se captura en su totalidad el set de “The Tortured Poets Department”, una de las partes más emotivas de la velada final.
Además de mostrar la envergadura de la producción, The End of an Era explora aspectos personales de Swift, su relación con su arte, el impacto emocional de la gira y las conexiones con colaboradores como Ed Sheeran, Florence Welch, Sabrina Carpenter y Gracie Abrams, entre otros.