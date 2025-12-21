Cómo dos rupturas amorosas inspiraron el álbum más personal de Taylor Swift y su gira más exitosa

Taylor Swift describió cómo las exigencias de su Eras Tour (que la llevó de marzo de 2023 a diciembre de 2024 alrededor del mundo) coincidieron con dos rupturas amorosas que marcaron un período difícil en su vida personal. Según la artista, aunque la gira fue intensa en términos laborales, lo más desafiante fue lidiar con el fin de dos relaciones sentimentales en un corto lapso de tiempo.

La primera ruptura fue con el actor Joe Alwyn, con quien Swift mantuvo una relación privada de más de seis años antes de separarse poco después de iniciar la gira en 2023. Más adelante, la cantante pasó por un breve romance con Matty Healy, vocalista de The 1975, que también terminó ese mismo año.

Taylor Swift opens up in her docu‑series about how The Eras Tour kept her going during one of the hardest periods of her personal life, revealing she went through two breakups during the tour’s first half. pic.twitter.com/l69g47lRlT — Taylor Swift Updates ❤️‍🔥 (@Moonlightswift8) December 19, 2025

En su documental, la cantante habló abiertamente sobre cómo estos momentos la afectaron emocionalmente, expresando que hubo etapas en las que sentía que la gira era “lo único que la mantenía en pie”. Según Swift, el ritmo del tour y la conexión con sus fans fueron fundamentales para seguir adelante cuando su vida personal estaba en turbulencia.

“Tortured Poets Department”, su undécimo álbum, surgió de ese periodo de dolor emocional, fungiendo como una especie de “detox” de todo lo negativo que experimentó en esos dos años, según explicó la propia artista.

Swift reconoció que en ese momento se sentía deshumanizada en gran medida, sintiendo que no era vista como una persona real, especialmente por parte de las parejas con las que intentó construir una relación.

La cantante también compartió que, pese a las dificultades, nunca consideró abandonar la gira debido a su trabajo: "Nunca pensé: ‘Quiero renunciar porque la gira es difícil’” sino que fue su vida privada la que le resultó más dura de procesar.

“Los hombres te fallarán, pero el Eras Tour nunca lo hará”, subrayando cómo la gira actuó como una fuente de propósito frente a las adversidades personales.