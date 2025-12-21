En el cuarto episodio de su docuserie The End of an Era, Taylor Swift compartió por primera vez cómo vivió dos rupturas públicas de manera simultánea a su aclamada gira The Eras Tour. La cantante relató que estos cambios en su vida personal la sacudieron emocionalmente, pero también la impulsaron creativamente, influyendo en la creación de su álbum The Tortured Poets Department.
Cómo dos rupturas amorosas inspiraron el álbum más personal de Taylor Swift y su gira más exitosa
Taylor Swift describió cómo las exigencias de su Eras Tour (que la llevó de marzo de 2023 a diciembre de 2024 alrededor del mundo) coincidieron con dos rupturas amorosas que marcaron un período difícil en su vida personal. Según la artista, aunque la gira fue intensa en términos laborales, lo más desafiante fue lidiar con el fin de dos relaciones sentimentales en un corto lapso de tiempo.
La primera ruptura fue con el actor Joe Alwyn, con quien Swift mantuvo una relación privada de más de seis años antes de separarse poco después de iniciar la gira en 2023. Más adelante, la cantante pasó por un breve romance con Matty Healy, vocalista de The 1975, que también terminó ese mismo año.
Taylor Swift opens up in her docu‑series about how The Eras Tour kept her going during one of the hardest periods of her personal life, revealing she went through two breakups during the tour’s first half. pic.twitter.com/l69g47lRlT— Taylor Swift Updates ❤️🔥 (@Moonlightswift8) December 19, 2025
En su documental, la cantante habló abiertamente sobre cómo estos momentos la afectaron emocionalmente, expresando que hubo etapas en las que sentía que la gira era “lo único que la mantenía en pie”. Según Swift, el ritmo del tour y la conexión con sus fans fueron fundamentales para seguir adelante cuando su vida personal estaba en turbulencia.
“Tortured Poets Department”, su undécimo álbum, surgió de ese periodo de dolor emocional, fungiendo como una especie de “detox” de todo lo negativo que experimentó en esos dos años, según explicó la propia artista.
Swift reconoció que en ese momento se sentía deshumanizada en gran medida, sintiendo que no era vista como una persona real, especialmente por parte de las parejas con las que intentó construir una relación.
La cantante también compartió que, pese a las dificultades, nunca consideró abandonar la gira debido a su trabajo: "Nunca pensé: ‘Quiero renunciar porque la gira es difícil’” sino que fue su vida privada la que le resultó más dura de procesar.
“Los hombres te fallarán, pero el Eras Tour nunca lo hará”, subrayando cómo la gira actuó como una fuente de propósito frente a las adversidades personales.
Travis Kelce, el nuevo capítulo estable en la vida de Taylor Swift
Después de años marcados por relaciones discretas, rupturas mediáticas y altibajos emocionales, Taylor Swift atraviesa una etapa distinta en su vida personal.
La cantante ha dejado ver que su relación actual con el jugador de la NFL Travis Kelce representa un contraste claro frente a sus experiencias pasadas, al brindarle estabilidad, apoyo y una sensación de equilibrio que no había tenido en mucho tiempo.
En distintas ocasiones, Swift ha señalado que su vínculo con Kelce, a quien conoció en 2023, se construyó desde un lugar más abierto y sólido. A diferencia de relaciones anteriores, esta historia se desarrolló sin el peso del secretismo extremo, permitiéndole vivir el romance con mayor naturalidad mientras continuaba con su exitosa carrera.
La pareja fue consolidando su relación a lo largo de los últimos años, acompañándose mutuamente en compromisos profesionales y personales.
De acuerdo con reportes, este proceso culminó con su compromiso anunciado en agosto de 2025, un momento que marcó un punto de inflexión emocional para la artista, quien venía de un periodo especialmente complejo durante su gira Eras Tour.