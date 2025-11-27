Estos son los melodramas que convirtieron a Victoria Ruffo en ‘Reina de las Telenovelas’

Los melodramas que convirtieron a Victoria Ruffo en ‘Reina de las Telenovelas’

La Fiera (1983)

Productor: Valentín Pimstein

Elenco principal: Guillermo Capetillo, Rocío Banquells, Isabela Corona

Sinopsis: La historia de una joven de origen humilde, indomable y con un corazón noble que debe enfrentar traiciones y prejuicios para encontrar el amor.

Por qué importa: Fue su primer protagónico y el inicio oficial del fenómeno “Ruffo”, cuando todavía la televisión mexicana apostaba por melodramas clásicos de alto impacto emocional.

Victoria (1987)

Productor: Ernesto Alonso

Elenco: Juan Ferrara, Gabriela Ruffo, Guillermo Murray, Isabela Corona

Sinopsis: La historia sigue a Victoria, una joven marcada por un amor imposible y por una serie de decisiones familiares que condicionan su destino. Entre enfrentamientos, secretos y tensiones románticas, la protagonista recorre un camino de autodescubrimiento en un mundo donde las apariencias pesan más que la verdad.

Nota destacada: Fue un proyecto particularmente significativo para Ruffo no solo por el peso dramático del personaje, sino porque compartió escena con su propia hermana, Gabriela Ruffo, en el momento en que ambas consolidaban su carrera en Televisa.

Simplemente María (1989–1990)

Productor: Valentín Pimstein

Elenco: Manuel Saval, Jaime Garza, Toño Mauri

Sinopsis: María, una joven madre soltera, supera la pobreza y la adversidad con trabajo, dignidad y una máquina de coser que se volvió icónica en el imaginario popular.

Impacto: Uno de los mayores hits de su época. Su rating fue tan alto que se convirtió en fenómeno cultural y aumentó notablemente la venta de máquinas de coser en México. Ruffo se consolidó como heroína absoluta del melodrama.

Capricho (1993)

Productor: Carlos Sotomayor

Elenco: Humberto Zurita, Diana Bracho, María Teresa Rivas

Sinopsis: Dos hermanas enfrentadas, secretos familiares, poder y traición en un drama que mezcló romance con tintes de thriller emocional.

Detalle editorial: Ruffo mostró madurez interpretativa en un papel más sobrio y contenido, lejos del arquetipo de la víctima tradicional.

Con María Teresa Rivas en 'Capricho' (Instagram / Victoria Ruffo)

Pobre Niña Rica (1995)

Productor: Enrique Segoviano

Elenco: Ariel López Padilla, Paulina Rubio, Laura Zapata

Sinopsis: Una joven millonaria sometida por su propia familia, cuyo camino hacia la independencia emocional la convirtió en uno de los papeles más recordados de la actriz.

Curiosidad pop: Paulina Rubio interpretó el tema principal, hoy un clásico de la nostalgia noventera.

Vivo por Elena (1998)

Productora: Angelli Nesma Medina

Elenco: Saúl Lisazo, Maribel Guardia, Eduardo Santamarina

Sinopsis: La historia de una mujer sensible, buena y resiliente cuya vida se transforma tras enamorarse de un hombre atrapado en un matrimonio infeliz.

Dato de época: Fue un éxito en exportación. En mercados como Europa del Este, Ruffo comenzó a ser identificada como “la gran dama del drama latino”.

Abrázame muy fuerte (2000–2001)

Productor: Salvador Mejía

Elenco: Fernando Colunga, César Évora, Aracely Arámbula, Nailea Norvind

Sinopsis: Amor prohibido, venganzas, secretos familiares y la clásica lucha entre bien y mal.

Por qué destaca: Ruffo ofreció una de sus actuaciones más sólidas como Cristina Álvarez Rivas, enfrentando un arco emocional largo y complejo. La telenovela fue líder absoluta de audiencia.

La Madrastra (2005)

Productor: Salvador Mejía

Elenco: César Évora, Jacqueline Andere, Ana Layevska, René Casados

Sinopsis: Una mujer injustamente encarcelada regresa a reclamar su vida, limpiar su nombre y recuperar a sus hijos, sumándose a un misterio policiaco que definió la trama.

Impacto: El “¿quién mató a Patricia?” se volvió tema de conversación nacional. Ruffo alcanzó aquí una popularidad renovada con un personaje inolvidable.

Con Mauricio Ochmann en 'Victoria' (Instagram / Victoria Ruffo)

Victoria (2007–2008)

Productor: Hugo León Ferrer (coproducción Telemundo–RTI)

Elenco: Mauricio Ochmann, Arturo Peniche, Andrea López

Sinopsis: Una mujer madura que atraviesa una crisis matrimonial descubre un amor inesperado con un hombre más joven.

Relevancia: Victoria Ruffo dio un giro a su imagen y conquistó al público hispano en Estados Unidos y Latinoamérica con una historia que abordó tabúes generacionales y emocionales.

Corona de Lágrimas (2012–2013 / 2022)

Productor: José Alberto “El Güero” Castro

Elenco: Mane de la Parra, José María Torre, Alejandro Nones, Maribel Guardia

Sinopsis: La lucha incansable de una madre por sacar adelante a sus tres hijos, enfrentando sacrificios, ingratitudes y un vínculo profundo de amor.

Dato clave: Se convirtió en uno de los mayores éxitos de la década para Televisa. Ruffo retomó el papel una década después con la segunda temporada, mostrando evolución del personaje sin perder su esencia.