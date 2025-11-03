¿Arrepentida de su romance? Victoria Ruffo hace sinceros comentarios sobre Eugenio Derbez

Victoria Ruffo revela qué le vio a Eugenio Derbez

Aunque la relación de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez terminó hace casi treinta años, sigue generando interés tanto por la forma en que terminó y por los comentarios públicos que ambos han hecho, algo que despertó la curiosidad de José Eduardo Derbez sobre las cualidades que los enamoraron.

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo (Instagram)

El actor fue directo y le preguntó a su mamá 'qué le vio al actor': "A mí sí me intrigaba y hasta fue un tema de conversación en una mesa amplia", le dijo José Eduardo a Victoria."Yo que conozco muy bien a mis padres, ¿qué es lo que se vieron? A lo que la actriz respondió con asombro: “¿Cómo?”.

Entre risas, el actor agregó: "Bueno, supongo que se vieron todo, ¿no?, porque si no no hubiera salido… yo ahorita que los veo: '¿Cómo que de dónde agarró?', o sea, ¿qué fue lo que (les gustó) de los dos? Porque nada más no… pero dilo sin asco, o sea, suéltalo".