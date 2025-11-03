¿Arrepentida de su romance? Victoria Ruffo hace sinceros comentarios sobre Eugenio Derbez

En el nuevo episodio de Mixologando, el podcast de José Eduardo Derbez , el actor tuvo como invitada a su mamá, Victoria Ruffo , quien además de disfrutar de algunos tragos frente a cámara, compartió algunos aspectos poco conocidos de su vida personal y profesional.
En el capítulo, la primera actriz dejó ver una versión más relajada y divertida de sí misma, respondiendo con sinceridad a preguntas sobre su carrera, recuerdos y experiencias que han marcado su trayectoria artística. No obstante, uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando habló de su ex pareja y papá de su hijo, Eugenio Derbez .