¿Arrepentida de su romance? Victoria Ruffo hace sinceros comentarios sobre Eugenio Derbez

Victoria Ruffo se sinceró en el podcast de su hijo José Eduardo: reveló las cualidades de Eugenio Derbez que la conquistaron
lun 03 noviembre 2025 03:52 PM
En el nuevo episodio de Mixologando, el podcast de José Eduardo Derbez , el actor tuvo como invitada a su mamá, Victoria Ruffo , quien además de disfrutar de algunos tragos frente a cámara, compartió algunos aspectos poco conocidos de su vida personal y profesional.

En el capítulo, la primera actriz dejó ver una versión más relajada y divertida de sí misma, respondiendo con sinceridad a preguntas sobre su carrera, recuerdos y experiencias que han marcado su trayectoria artística. No obstante, uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando habló de su ex pareja y papá de su hijo, Eugenio Derbez .

Victoria Ruffo revela qué le vio a Eugenio Derbez

Aunque la relación de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez terminó hace casi treinta años, sigue generando interés tanto por la forma en que terminó y por los comentarios públicos que ambos han hecho, algo que despertó la curiosidad de José Eduardo Derbez sobre las cualidades que los enamoraron.

El actor fue directo y le preguntó a su mamá 'qué le vio al actor': "A mí sí me intrigaba y hasta fue un tema de conversación en una mesa amplia", le dijo José Eduardo a Victoria."Yo que conozco muy bien a mis padres, ¿qué es lo que se vieron? A lo que la actriz respondió con asombro: “¿Cómo?”.

Entre risas, el actor agregó: "Bueno, supongo que se vieron todo, ¿no?, porque si no no hubiera salido… yo ahorita que los veo: '¿Cómo que de dónde agarró?', o sea, ¿qué fue lo que (les gustó) de los dos? Porque nada más no… pero dilo sin asco, o sea, suéltalo".

Victoria Ruffo confiesa que la enamoró de Eugenio Derbez

Ante la pregunta directa de su hijo, Victoria Ruffo no dudó en responder con total sinceridad: "Ahorita, ahorita, a estas alturas de la vida digo lo mismo: 'No sé qué vi, qué me gustó, porque feo es, payaso es, codo es", aseguró. "Fui descubriendo poco a poco todas esas maravillas voladoras".

La actriz conocida como "Queen de las telenovelas", recordó que lo que la cautivó de Eugenio fue su inteligencia como escritor y productor: 'Se me hizo una persona inteligente en el sentido de que escribía sus sketches, sus cosas, lo fui a ver varias veces a sus shows, eran buenos, pero pues nada más”.

“Te hacía reír. Yo siempre he dicho que te hagan reír es muy importante, enamora, que tengan sentido del humor, de eso a que te hagan pasar corajes, mejor que te hagan reír”, agregó José Eduardo.

Finalmente, la actriz confesó que con el tiempo se cuestionó qué fue lo que le gustó del comediante: “Pero también te hacen pasar corajes y con el tiempo dices '¿Qué pasó?’, o sea, ‘¿qué le viste?, ¿estabas borracha, dormida o..?'"..

La relación entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo sostuvieron una relación sentimental a principios de los años 90 marcada por la popularidad de ambos y algunos desencuentros públicos. En 1994 nació su hijo José Eduardo Derbez, cuando Derbez comenzaba a consolidarse como comediante y Victoria ya era una de las actrices más destacadas de las telenovelas mexicanas.

La separación entre Eugenio y Victoria dio lugar a un prolongado conflicto por la custodia y manutención de su hijo, un capítulo ampliamente comentado en el espectáculo mexicano.

Derbez ha declarado que durante varios años no tuvo contacto cercano con José Eduardo, pudiendo verlo únicamente bajo supervisión. Por su parte, Ruffo ha asegurado que todas sus decisiones estuvieron guiadas por el bienestar de su hijo.

Sin embargo, tras el nacimiento de su nieta Tessa, hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, el 30 de junio de 2024. Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se reencontraron luego de años de diferencias.

