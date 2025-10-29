Victoria Ruffo comparte cómo sobrelleva la pérdida de su mamá a poco más de dos años de su muerte

A pocos días del Día de Muertos, una fecha especialmente emotiva para quienes recuerdan a los seres queridos que han partido, Victoria Rufforeveló cómo ha sobrellevado la ausencia de su mamá, la señora Guadalupe Moreno Herrera, quien falleció en marzo de 2023.
Aunque han pasado poco más de dos años desde la muerte de su mamá, la actriz comentó que este último año ha estado marcado por la pérdida de varios seres queridos.
Victoria Ruffo habla sobre cómo enfrenta la pérdida de su mamá
En entrevista con el programa De Primera Mano, Victoria Ruffo recordó con nostalgia la muerte de su madre, quien fue una figura clave en su vida, y destacó también los momentos que le han permitido fortalecerse emocionalmente.
“Ay, Dios mío, ha sido un año bien complicado. Hace dos años se murió mi mamá y justo hace dos años empezamos con esta obra, entonces han sido varias cosas importantes sucediéndose en mi vida; varias personas queridas que se me han ido también”, expresó visiblemente conmovida.
La actriz confesó que, aunque aún siente el dolor de no poder tener a su madre, ha buscado sobrellevar su ausencia apoyándose en su fe, la cual le brinda consuelo y fortaleza.
“Por supuesto que he llorado, pero no mucho, porque yo he leído también que eso afecta más. En lugar de darle luz, tranquilidad y paz, si por aquí todavía anda, que te vea llorando y todo, pues no es lindo”, explicó.
La protagonista de telenovelas como La Madrastra y Corona de Lágrimas también destacó el fuerte lazo que su mamá compartió con ella y sus hermanas hasta el último momento.
“Creo que finalmente sí cumplimos como hijas. Las tres hermanas siempre estuvimos con ella, nunca la dejamos sola, siempre la apoyamos y estuvimos al pendiente. Entonces no tenemos remordimientos. Obviamente la extrañamos muchísimo”, compartió Ruffo.
Victoria Ruffo recuerda el vínculo que su mamá tenía con José Eduardo
En la misma entrevista, Victoria Ruffo también recordó la entrañable relación que su mamá, la señora Guadalupe Moreno, mantenía con su nieto José Eduardo Derbez, quien también estuvo presente en su vida hasta su muerte.
“Imagínate, mi hijo, las últimas veces que yo no estaba en México, él la llevaba al doctor y mi mamá adoraba a José Eduardo, era su nieto consentido. Pero aparte le presumía al doctor: ‘Mi nieto es actor, es muy simpático’, y entonces la llevaba y se sentía muy orgullosa ella de que la acompañara al doctor”, recordó la actriz.
Victoria Ruffo habla de la muerte de su mamá
Guadalupe Moreno Herrera, mamá de la actrizVictoria Ruffo, falleció el 8 de marzo de 2023 de un infarto a los 89 años de edad, noticia que se confirmó en el programa De Primera Mano.
La actriz junto a su esposo Omar Fayat y sus hijos, Victoria y Anuar, acudieron a una funeraria ubicada en la colonia del Valle en la Ciudad de México para darle el último adiós.
“Gracias a Dios no sufrió mi mamita, estamos tranquilas las tres hermanas de que ya estaba con ganas de irse mi mamá, pero se fue tranquila”, declaró Ruffo en ese momento ante los medios de comunicación. “Mi mamita ya está descansando gracias a Dios, ya está con sus papás, que además los llamaba ya mucho, entonces estamos tranquilas. Es normal también que tengamos mucha tristeza, pero yo se que mi mamá ya está bien”, agregó.
Sus hermanas, la ex conductora Gaby Ruffo y la productora Marcela Ruffo también acudieron a la funeraria para despedir a su mamá, mientras que José Eduardo Derbez le recordó con una fotografía junto a ella que compartió en sus redes sociales.