Victoria Ruffo comparte cómo sobrelleva la pérdida de su mamá a poco más de dos años de su muerte

Victoria Ruffo habla sobre cómo enfrenta la pérdida de su mamá

En entrevista con el programa De Primera Mano, Victoria Ruffo recordó con nostalgia la muerte de su madre, quien fue una figura clave en su vida, y destacó también los momentos que le han permitido fortalecerse emocionalmente.

Victoria Ruffo y su mamá Guadalupe Moreno (Instagram)

“Ay, Dios mío, ha sido un año bien complicado. Hace dos años se murió mi mamá y justo hace dos años empezamos con esta obra, entonces han sido varias cosas importantes sucediéndose en mi vida; varias personas queridas que se me han ido también”, expresó visiblemente conmovida.

La actriz confesó que, aunque aún siente el dolor de no poder tener a su madre, ha buscado sobrellevar su ausencia apoyándose en su fe, la cual le brinda consuelo y fortaleza.

Gaby, Marcela y Victoria Ruffo junto a su mamá Guadalupe Moreno (Instagram/Victoria Ruffo)

“Por supuesto que he llorado, pero no mucho, porque yo he leído también que eso afecta más. En lugar de darle luz, tranquilidad y paz, si por aquí todavía anda, que te vea llorando y todo, pues no es lindo”, explicó.

La protagonista de telenovelas como La Madrastra y Corona de Lágrimas también destacó el fuerte lazo que su mamá compartió con ella y sus hermanas hasta el último momento.

“Creo que finalmente sí cumplimos como hijas. Las tres hermanas siempre estuvimos con ella, nunca la dejamos sola, siempre la apoyamos y estuvimos al pendiente. Entonces no tenemos remordimientos. Obviamente la extrañamos muchísimo”, compartió Ruffo.