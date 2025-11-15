Érika Buenfil niega que su hijo sea un ‘nepobaby’; ya trabaja en Televisa pero “no usó mis influencias”, dice la actriz

Erika Buenfil reveló que su hijo Nicolás, de 20 años, ya forma parte del equipo de Televisa, aunque no frente a las cámaras como muchos podrían esperar.

El joven trabaja en el área digital de la empresa, donde se desarrollan contenidos y estrategias para plataformas como aplicaciones móviles, sitios web y redes sociales.

Lo más sorprendente, según la actriz, es que todo lo logró por iniciativa propia, sin que ella interviniera, por lo que antes de que se la pusieran, ella se encargó de quitarle la etiqueta de “nepobaby”.