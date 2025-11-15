Publicidad

Espectáculos

Érika Buenfil niega que su hijo sea un ‘nepobaby’; ya trabaja en Televisa pero “no usó mis influencias”, dice la actriz

Nicolás Buenfil ya trabaja en Televisa, la empresa donde su mamá, Érika Buenfil, ha hecho su carrera y llegó ahí por mérito propio, asegura la actriz.
sáb 15 noviembre 2025 02:51 PM
nicolas-buenfil-erika-buenfil.jpg
Nicolás, hijo de Érika Buenfil, trabaja en el área de Televisa Digital (Instagram)

Erika Buenfil reveló que su hijo Nicolás, de 20 años, ya forma parte del equipo de Televisa, aunque no frente a las cámaras como muchos podrían esperar.

El joven trabaja en el área digital de la empresa, donde se desarrollan contenidos y estrategias para plataformas como aplicaciones móviles, sitios web y redes sociales.

Lo más sorprendente, según la actriz, es que todo lo logró por iniciativa propia, sin que ella interviniera, por lo que antes de que se la pusieran, ella se encargó de quitarle la etiqueta de “nepobaby”.

El hijo de Érika Buenfil entró a Televisa sin las influencias de su mamá

“Él lo hizo todo sin yo darme cuenta”, contó Érika Buenfil. “Vino, creo que a Televisa o tuvo como un Zoom o algo donde lo tuvieron a prueba, lo cuestionaron… no usó mis influencias, no es de que yo fui a tocar la puerta”.

La actriz de 61 años explicó a Televisa Espectáculos que su hijo recibió varias ofertas laborales, pero fue él quien eligió el camino que más le entusiasmaba, combinando su trabajo con sus estudios universitarios.

erika-buenfil-nicolas-buenfil
La actriz asegura que su hijo no usó sus influencias para entrar a Televisa (Germán Nájera + Ivàn Flores)

Conocida como “La Reina de TikTok”, Buenfil compartió que Nicolás tiene una visión fresca y directa, propia de su generación. “Yo no me atrevo a decir lo que él dice… juzga o dice las cosas con la frescura de un joven de 20 años, sin filtro, no anda de quedar bien con nadie”, aseguró la actriz.

Esa autenticidad, asegura, ha despertado ideas y conversaciones dentro de las oficinas y juntas de la televisora de San Ángel.

Nicolás Buenfil tiene en mente un proyecto ideal para su mamá

Érika Buenfil también reveló que su hijo, Nicolás Buenfil, tiene en mente un proyecto hecho a su medida, aunque ella le ha aconsejado ir con calma.

erika-buenfil-hijo
Nicolás Buenfil tiene en mente un proyecto para su mamá (Instagram/erikabuenfil)

“En alguna de las ideas estoy yo, pero yo le digo que primero se enfoque en lo que sus jefes le propongan… que no vuele tan rápido, que se vaya paso a paso para que sean pasos firmes”, expresó la actriz.

Nicolás ha demostrado tener iniciativa y creatividad, cualidades que Érika celebra y respalda. “Yo te apoyo y si te permiten hacerlo y desarrollarlo, pues adelante”, le dijo, reconociendo que su retoño tiene ideas que podrían despabilar a más de uno dentro de la empresa.

Nicolás Buenfil busca construir su camino con sus ideas e iniciativa

La historia de Nicolás Buenfil es un ejemplo de cómo las nuevas generaciones están encontrando su lugar en la industria del entretenimiento desde lo digital, con propuestas frescas y sin depender de los apellidos.

Nicolás Buenfil y Erika Buenfil
Nicolás y Érika Buenfil (Germán Nájera + Ivàn Flores)

Aunque lleva el legado de una de las actrices más queridas de México y es nieto de Ernesto Zedillo, ex presidente de México, está construyendo su camino con autenticidad y trabajo propio.

Con información de Agencia México

