Erika Buenfil posa desnuda por primera vez a los 61 años

Erika Buenfil posa desnuda a sus 61 años

La actriz mexicana Erika Buenfil participó en la obra Las formas del alma del fotógrafo Uriel Santana, confiando en su lente para mostrar su cuerpo al natural. Dicha exposición celebra los 25 años de trayectoria del fotógrafo.

“Me sentí muy arropada, no lo pensé porque si pienso no lo hago. No me dejó ponerme nada, me dejó mis pulseras y mis pestañas postizas y se lo agradezco. Fue atreverme a ver qué dice la gente, pero ésta soy”, expresó Buenfil en una reciente entrevista para Televisa Espectáculos.

La protagonista de telenovelas admitió que, hace algunos años, no se habría atrevido a dar este paso: “Jamás. Creo que también ya Nicolás está en edad de entender y también creo que de un tiempo a la fecha el mundo cambió, se abrieron muchas cosas nuevas y hay que caminar y crecer con lo que está pasando”, señaló. “No te puedes quedar atrapada en el pasado y si la vida me da la oportunidad y me abren la puerta para hacer algo loco ahí voy a estar presente”.

En esta sesión fotográfica, Erika Buenfil demostró su capacidad de reinventarse y de proyectar seguridad, naturalidad y aceptación en cada etapa de su vida: “Me he brincado varios escalones y rompo conmigo misma, me pongo en la actualidad, me quito un poco de pronto lo de chapada a la antigua y tengo la edad para hacerlo”, aseguró. “Vida solo hay una”.