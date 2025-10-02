Erika Buenfil posa desnuda por primera vez a los 61 años

Erika Buenfil se quitó el miedo y a sus 61 años posó por primera vez completamente desnuda. La imagen de la actriz forma parte de la obra Las formas del alma del reconocido fotógrafo mexicano Uriel Santana, con la que el artista celebró sus 25 años de trayectoria.
Con una trayectoria de casi 50 años y más de 30 telenovelas en su carrera, la intérprete mostró su cuerpo al natural y se dijo orgullosa de ello.
La actriz mexicana Erika Buenfil participó en la obra Las formas del alma del fotógrafo Uriel Santana, confiando en su lente para mostrar su cuerpo al natural. Dicha exposición celebra los 25 años de trayectoria del fotógrafo.
“Me sentí muy arropada, no lo pensé porque si pienso no lo hago. No me dejó ponerme nada, me dejó mis pulseras y mis pestañas postizas y se lo agradezco. Fue atreverme a ver qué dice la gente, pero ésta soy”, expresó Buenfil en una reciente entrevista para Televisa Espectáculos.
La protagonista de telenovelas admitió que, hace algunos años, no se habría atrevido a dar este paso: “Jamás. Creo que también ya Nicolás está en edad de entender y también creo que de un tiempo a la fecha el mundo cambió, se abrieron muchas cosas nuevas y hay que caminar y crecer con lo que está pasando”, señaló. “No te puedes quedar atrapada en el pasado y si la vida me da la oportunidad y me abren la puerta para hacer algo loco ahí voy a estar presente”.
En esta sesión fotográfica, Erika Buenfil demostró su capacidad de reinventarse y de proyectar seguridad, naturalidad y aceptación en cada etapa de su vida: “Me he brincado varios escalones y rompo conmigo misma, me pongo en la actualidad, me quito un poco de pronto lo de chapada a la antigua y tengo la edad para hacerlo”, aseguró. “Vida solo hay una”.
Erika Buenfil comparte el proceso de posar desnuda
Erika Buengilcompartió cómo fue para ella el proceso de exponerse con autenticidad y plena libertad, dejando de lado cualquier tipo de retoque o simulación.
“[Estoy] Muy contenta, a ver cuál va a ser el impacto, todavía no sabemos. Me atreví y estoy muy contenta. Siempre me ha gustado romper con mis propias reglas a veces o con mis propios frenos o mis propias ideas y me sentí muy segura y me sentí feliz”.
Y agregó: “Salí de ahí y no supe qué había pasado hasta hoy. Mi foto es natural. Es la que soy. Tal vez no soy perfecta, tratamos de cuidar, pero eso soy. No le dije ‘Ponme más delgada o quítame tal cosa. Esto soy".
La artista de 61 años reflexionó también sobre las exigencias físicas de su profesión y cómo, en esta etapa, ha decidido mostrarse más auténtica que nunca: “Sí hubo un momento en el que nuestra carrera nos exige muchas cosas. Yo me esfuerzo, pero hay veces que el cuerpo da, a veces que no da, y entonces yo me muestro como soy. La gente me ha arropado muy bien”.