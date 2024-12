Erika Buenfil habla de su encuentro con Luis Miguel

“Era el 2001, por ahí”, declaró la actriz en entrevista con Carlos Alazraki, para su canal de YouTube Atypical Te Ve. “Entonces, me subo a la silla y me voltea a ver y dice: ‘De pronto ‘flash’, la chica del bikini azul’, y me señala y yo: ‘¡Ay!’. Para mí, yo ya estaba hecha”, recordó.

Luis Miguel y Erika Buenfil. (Instagram/erikabuenfil)

La actriz compartió que posteriormente la contactaron, por lo que salió a cenar con El Sol: “Fuimos como a pasar la tarde, ya la noche, cualquier botana o lo que sea, y pasó lo que tenía que pasar”.

La estrella le confesó al periodista sobre ese nexo con el papá de Michelle Salas: “Esos son los novios, como los comerciales, que no cuento”.