Nicolás, hijo de Érika Buenfil, obtiene su primer trabajo en Televisa tras su éxito en TikTok

Erika Buenfil ha desarrollado una carrera de más de 40 años en Televisa, donde ha protagonizado exitosas telenovelas como Marisol, Amores verdaderos y La doble vida de Estela Carrillo.
Ahora, su hijo Nicolás comienza a incursionar en la misma empresa, aunque a diferencia de su mamá, no lo está haciendo frente a las cámaras.
Nicolás Buenfil tiene su primer trabajo en Televisa
Con tan solo 20 años de edad, Nicolás Buenfil compartió que comenzó a trabajar en el área de Media de Televisa, específicamente en la dirección creativa de redes sociales.
“Soy de la parte creativa. Me he sentido muy bien, la verdad está increíble todo lo que tienen allá adentro y espero hacer un cambio aquí en Televisa”, expresó. “Me gusta más la producción, me gusta más la parte de atrás y ahora sí hacer un cambio en la forma que ven Televisa y en todo redes sociales”.
El hijo de Erika Buenfil fue abordado por un grupo de reporteros a su llegada a las instalaciones de la televisora, donde compartió que lo invitaron a sumarse al equipo porque tras el éxito de su mamá en redes sociales, especialmente en TikTok, donde gracias a su divertidos videos es reconocida La reina del TikTok.
“Fue el tema principal, me dijeron que ya tuve un caso de éxito, entonces quieren ver si logro tener otros éxitos aquí adentro. (La invitación) me llegó cuando fue la fiesta de La casa de los famosos. Uno de los que estaban en esa área me dijo que si quería trabajar ahí”, compartió Nicolás.
Nicolás Buenfil asegura que tiene un trabajo ‘godin’
Durante su breve encuentro con la prensa, el joven aclaró que su interés profesional está enfocado en el trabajo detrás de cámaras. Su objetivo, explicó, es especializarse en el área de mercadotecnia y, en un futuro, crear su propia empresa.
Nicolás Buenfil también desea continuar colaborando con su mamá en la creación de contenido, ya que considera que esta experiencia ha contribuido a su crecimiento profesional.
“Me inspira que ella inició de cero y yo prácticamente igual. Aunque tuve este gran paso gracias a este gran paso, estoy iniciando de cero, me estoy empapando de todo lo que tengo que aprender. Y, pues nada, a darle”, declaró.
Además, definió su puesto como un trabajo “godín”, pero al ser cuestionado sobre su sueldo en Televisa, prefirió no revelar cuánto gana: “Sale para los chicles”, bromeó.
Finalmente, Nicolás reveló que sus horarios de trabajo “están bastante cómodos”: “Mi jefe se llama Mario, es muy buen jefe. Nos hemos llevado bien”, expresó. “Estamos tratando de buscar influencers fuera que no estén completamente dentro de Televisa justo para ampliar el público y ampliar el segmento y así”, explicó.