Nicolás, hijo de Érika Buenfil, obtiene su primer trabajo en Televisa tras su éxito en TikTok

Nicolás Buenfil tiene su primer trabajo en Televisa

Con tan solo 20 años de edad, Nicolás Buenfil compartió que comenzó a trabajar en el área de Media de Televisa, específicamente en la dirección creativa de redes sociales.

Nicolás y Erika Buenfil (Instagram)

“Soy de la parte creativa. Me he sentido muy bien, la verdad está increíble todo lo que tienen allá adentro y espero hacer un cambio aquí en Televisa”, expresó. “Me gusta más la producción, me gusta más la parte de atrás y ahora sí hacer un cambio en la forma que ven Televisa y en todo redes sociales”.

El hijo de Erika Buenfil fue abordado por un grupo de reporteros a su llegada a las instalaciones de la televisora, donde compartió que lo invitaron a sumarse al equipo porque tras el éxito de su mamá en redes sociales, especialmente en TikTok, donde gracias a su divertidos videos es reconocida La reina del TikTok.



“Fue el tema principal, me dijeron que ya tuve un caso de éxito, entonces quieren ver si logro tener otros éxitos aquí adentro. (La invitación) me llegó cuando fue la fiesta de La casa de los famosos. Uno de los que estaban en esa área me dijo que si quería trabajar ahí”, compartió Nicolás.