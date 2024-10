Erika Buenfil revela si siente celos de la relación de Nicolás con su papá

Erika Buenfil habla de la relación entre su hijo y su papá

Erika Buenfil dejó en claro que si bien, está de acuerdo con que su hijo tenga una relación con su papá, en ocasiones ha tenido que compartir el tiempo que pasaba con Nicolás.

Nicolás Buenfil cumple 19 años. (Instagram/erikabuenfil)

“Es una cosa que decidieron ellos, yo no me involucré, lo único que me pasa es que me pide ‘mi día’. Nuestro día es el domingo, ese día no hay intercambio, es intocable", explicó la actriz.

La intérprete reveló que la comunicación con el papá de su hijo es limitada, pues solo habla con él para tocar temas relacionados con Nicolás y el tiempo que pasan juntos.



"De pronto lo único que sucede es que me pide el domingo, pero es para lo único que yo hablo con Ernesto Zedillo Jr. Entre ellos ya se hablan, se comunican, se divierten o no, de pronto Nicolás no me cuenta todo, pero qué bueno, está bien”, reconoció.