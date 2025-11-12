Timothée Chalamet y Kylie Jenner son solo una de las 'parejas disparejas' de la historia de Hollywood

Desde que se confirmó la relación de Timothée Chalamet y Kylie Jenner no pocas fueron las reacciones de sorpresa y desconcierto que causó esta “pareja dispareja” de Hollywood.
Y es que Timothée es un actor nominado al Oscar que ha buscado construir una carrera con directores, historias y personajes por lo regular alejados del mainstream (aunque también protagonizó Wonka y es la estrella de la trilogía de Duna).
Publicidad
¿Kylie Jenner y Timothée Chalamet no tienen nada en común?
En contraste, Kylie es el epítome de la fama en la era digital , ya que luego de ganar notoriedad en los reality shows del clan Kardashian-Jenner y las redes sociales, se ha convertido en una empresaria multimillonaria de una línea de belleza de la que ella misma, en todo su esplendor de símbolo sexual, es su mejor y más grande embajadora.
Para muchas voces resultaba complicado entender qué tenían en común el actor más hot del momento, quien es un intelectual que habla varios idiomas y tiene look de antihéroe más que de un “leading man” clásico, con la bomba sexy californiana que es mamá de dos niños. ¿Será que de verdad no hay en común entre ellos?
Publicidad
Marilyn Monroe y Arthur Miller y otras ‘parejas disparejas’ de Hollywood
A lo largo de la historia del cine han existido otras “parejas disparejas” que, como la que forman Timothée Chalamet y Kylie Jenner, han despertado suspicacias por parecer que nada tendría que hacer el uno con el otro.
Quizá la dupla formada por el dramaturgo y guionista Arthur Miller y la legendaria Marilyn Monroe es el mejor ejemplo de lo que tradicionalmente se concibió como una pareja formada por un “intelectual” y un “sex symbol”, porque —en su época— Hollywood explotó la imagen de rubia ingenua de Marilyn hasta el cansancio, quien poco o nada tenía que ver con Miller, quien era un ganador del Pulitzer y varios premios Tony.
Con el paso del tiempo, sin embargo, salió a la luz el perfil menos conocido de la actriz, quien más allá del físico que la convirtió en el ícono más emblemático de la era dorada de Hollywood, poseía un bagaje y una curiosidad intelectuales que, de entrada, la hicieron conectar con el autor de la obra La Muerte de Un Viajante, con quien tuvo —según se sabe— un tormentoso matrimonio (de 1956 a 1961) poco antes de que Marilyn muriera en 1962.
Y aunque ellos también causaron revuelo en su época, sabemos que —como ahora ocurre con Kylie y Timmy— no han sido los únicos.
Publicidad
Timothée Chalamet y Kylie Jenner: la ‘pareja dispareja’ del momento
Las recientes versiones que indican un supuesto truene entre Timothée Chalamet y Kylie Jenner, que al mismo tiempo han dejado ver las complicaciones que enfrenta su relación de pareja debido a las complicadas agendas que cada uno maneja, han dejado al descubierto que, pese a las dudas sobre la legitimidad de su romance, ambos han hecho lo posible por que su noviazgo funcione.
Fue en septiembre de 2023 cuando Kylie Jenner y Timothée Chalamet aparecieron por primera vez en público como pareja en un concierto de Beyoncé en Los Ángeles, donde dieron la primera de muchas demostraciones públicas de lo enamorados que están y la excelente química que hay entre ellos.
En aquel entonces, un artículo de The Independent en español abordó precisamente el desconcierto que causó que dos personas en apariencia tan distintas de carácter y con historias personales tan opuestas pudieran estar juntas.
“El éxito de una relación no depende de que dos personas hagan las mismas referencias literarias”, señala el artículo, en el que se destaca que hay un sesgo misógino al abordar la supuesta incompatibilidad entre Timothée y Kylie.
La autora sugiere que el éxito de una relación depende de la conexión que exista entre los integrantes de la pareja. “Y eso es algo que puede materializarse como resultado de muchas otras cosas, además de la inteligencia”, expone.
La historia de amor de Timothée Chalamet y Kylie Jenner, más allá de las bromas, los memes y las complicaciones propias del alto perfil de ambas celebridades sigue en pie, hasta que no haya un comunicado oficial que diga lo contrario.
Las parejas disparejas de Hollywood
Ya hablamos de lo desconcertante que ha resultado para muchas voces las duplas formadas por Timothée Chalamet y Kylie Jenner, en la actualiad; o el matrimonio de Marinar Monroe con el autor Arthur Miller.
Pero éstas son sólo algunas de las parejas de famosos que, a lo largo de la historia, han llevado a que el público y los medios se pregunten qué tienen o tenían en común como para que se diera el romance.
Richard Gere y Cindy Crawford
A principios de la década de los noventa cuando el actor y la supermodelo se encontraban en la cima de sus carreras tuvieron un breve romance, se casaron y finalmente se divorciaron, convirtiéndose a la postre (según lo expresó años después Cindy) en "completos extraños".
Cindy Crawford dijo que se casó con Richard Gere (como si se tratara de un concepto) sin realmente conocerlo o ser amigos, por lo que sus trabajos los distanciaron y cada uno rehizo su vida con distintas personas.
Serge Gainsbourg y Brigitte Bardot
Serge Gainsbourg fue un cantante y compositor francés considerado uno de los más vanguardistas y tuvo un romance con Brigitte Bardot, la "sex bomb" del cine francés, quien a la postre se convirtió en una leyenda viva del séptimo arte y activista.
Él, por su parte, también fue pareja de la cantante y actriz inglesa, Jane Birkin (por cuyo apellido existe el modelo de bolsa Birkin de Hermès), con quien tuvo a la también actriz y cantante Charlotte Gainsbourg.
Aaron Taylor Johnson y Sam Taylor-Johnson
Otras de las parejas disparejas de Hollywood que más llama la atención en la actualidad y desde hace algunos años es la formada por el actor Aaron Taylor-Johnson y la directora Sam Taylor-Johnson, ya que ella es 23 años mayor que él.
Se conocieron cuando él tenía 18 años y ella 42, durante el casting para la película Nowhere Boy, donde él finalmente interpretó el personaje de John Lennon, bajo la dirección de su ahora esposa.