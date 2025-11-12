Timothée Chalamet y Kylie Jenner son solo una de las 'parejas disparejas' de la historia de Hollywood

Timothée Chalamet y Kylie Jenner: la ‘pareja dispareja’ del momento

Las recientes versiones que indican un supuesto truene entre Timothée Chalamet y Kylie Jenner, que al mismo tiempo han dejado ver las complicaciones que enfrenta su relación de pareja debido a las complicadas agendas que cada uno maneja, han dejado al descubierto que, pese a las dudas sobre la legitimidad de su romance, ambos han hecho lo posible por que su noviazgo funcione.

En una reciente entrevista, incluso, Timothée dejó abierta la puerta a convertirse en papá, lo que de inmediato hizo sumar puntos (al menos en el imaginario colectivo) a su relación con Kylie.

Timothée Chalamet y Kylie Jenner (Getty Images)

Fue en septiembre de 2023 cuando Kylie Jenner y Timothée Chalamet aparecieron por primera vez en público como pareja en un concierto de Beyoncé en Los Ángeles, donde dieron la primera de muchas demostraciones públicas de lo enamorados que están y la excelente química que hay entre ellos.

En aquel entonces, un artículo de The Independent en español abordó precisamente el desconcierto que causó que dos personas en apariencia tan distintas de carácter y con historias personales tan opuestas pudieran estar juntas.

El texto destacaba las burlas y el escrutinio que surgieron en redes sociales en torno al romance de la empresaria y el actor, quienes aparentemente se habrían conocido a inicios de ese año durante la Semana de la Moda de Alta Costura en París.

“El éxito de una relación no depende de que dos personas hagan las mismas referencias literarias”, señala el artículo, en el que se destaca que hay un sesgo misógino al abordar la supuesta incompatibilidad entre Timothée y Kylie.

Timmy y Kylie (GettyImages)

La autora sugiere que el éxito de una relación depende de la conexión que exista entre los integrantes de la pareja. “Y eso es algo que puede materializarse como resultado de muchas otras cosas, además de la inteligencia”, expone.

La historia de amor de Timothée Chalamet y Kylie Jenner, más allá de las bromas, los memes y las complicaciones propias del alto perfil de ambas celebridades sigue en pie, hasta que no haya un comunicado oficial que diga lo contrario.