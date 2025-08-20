Adiós rumores, Kylie Jenner y Timothée Chalamet reaparecen juntos en Budapest

En medio de crecientes especulaciones sobre una posible ruptura, Kylie Jenner y Timothée Chalamet pusieron fin a los rumores con una aparición pública inesperada en la capital húngara.
Durante semanas, fanáticos y medios habían comenzado a cuestionar el estado de su relación, alimentados por la ausencia de la pareja en eventos públicos, la falta de interacciones visibles en redes sociales y el hecho de que no fueron vistos juntos durante el cumpleaños número 28 de Jenner, celebrado a principios de agosto.
Sin embargo, las dudas quedaron disipadas cuando ambos fueron fotografiados compartiendo una cita en un café local de Budapest, lo que no solo confirmó que siguen juntos, sino que también dejó ver que su vínculo permanece fuerte pese a la distancia y sus exigentes compromisos profesionales.
La pareja fue vista compartiendo un momento informal en Budapest Baristas, donde el café publicó una selfie con ambos y sus baristas, acompañada del mensaje: “Hoy Kylie Jenner y Timothée Chalamet entraron a nuestro café… fueron súper amables y atentos”.
En la imagen, Jenner lucía un top negro sin maquillaje, mientras Chalamet cubría su cabeza con una camiseta bajo una gorra, haciendo un gesto de paz con los dedos.
Los rumores habían surgido tras su prolongada ausencia pública, atribuida a sus exigentes agendas: Timothée Chalamet está rodando Dune: Messiah en Budapest, mientras Kylie Jenner combina su labor como empresaria y madre de dos hijos: Stormi, de 7 años, y Aire, de 3, en Los Ángeles.
Aun así, fuentes cercanas aseguran que la pareja mantiene una relación sólida, comunicándose a través de FaceTime día tras día.
Kylie Jenner viajó a Europa para reencontrarse con Timothée Chalamet
Además, Jenner también cumplió un gesto público de apoyo al “dar like” a una de las publicaciones de Instagram de Chalamet, al igual que su madre Kris y su hermana Kendall, lo que encendió especulaciones sobre una reconciliación.
Según un vocero citado por People, a pesar de la separación física, la pareja, que comenzó su relación públicamente en 2023, sigue “haciendo que funcione” y está “totalmente bien”.
Su reaparición pública en Budapest no solo confirmó que siguen juntos, sino que disipó cualquier duda sobre su relación. Jenner viajó a Europa para reencontrarse con su pareja, lo cual demuestra el esfuerzo mutuo para mantener una relación en medio de sus apretadas agendas