Adiós rumores, Kylie Jenner y Timothée Chalamet reaparecen juntos en Budapest

Kylie Jenner y Timothée Chalamet reaparecen juntos en Budapest

Sin embargo, las dudas quedaron disipadas cuando ambos fueron fotografiados compartiendo una cita en un café local de Budapest, lo que no solo confirmó que siguen juntos, sino que también dejó ver que su vínculo permanece fuerte pese a la distancia y sus exigentes compromisos profesionales.

La pareja fue vista compartiendo un momento informal en Budapest Baristas, donde el café publicó una selfie con ambos y sus baristas, acompañada del mensaje: “Hoy Kylie Jenner y Timothée Chalamet entraron a nuestro café… fueron súper amables y atentos”.

En la imagen, Jenner lucía un top negro sin maquillaje, mientras Chalamet cubría su cabeza con una camiseta bajo una gorra, haciendo un gesto de paz con los dedos.

Los rumores habían surgido tras su prolongada ausencia pública, atribuida a sus exigentes agendas: Timothée Chalamet está rodando Dune: Messiah en Budapest, mientras Kylie Jenner combina su labor como empresaria y madre de dos hijos: Stormi, de 7 años, y Aire, de 3, en Los Ángeles.

Aun así, fuentes cercanas aseguran que la pareja mantiene una relación sólida, comunicándose a través de FaceTime día tras día.