Ni NY ni LA… Kylie Jenner y Timothée Chalamet debutan oficialmente en Roma

Kylie Jenner y Timothée Chalamet debutan oficialmente como pareja en Roma (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

¿Qué tienen en común Kylie Jenner y Timothée Chalamet?

Luego de haberse convertido en una de las parejas favoritas de internet, aún seguimos preguntándonos qué es lo que une o lo que tienen en común Kylie y Timmy.

Timothée Chalamet es el arquetipo del actor indie que conquistó la Meca del Cine sin cumplir con las exigencias de un físico hollywoodense que ha forjado una carrera en torno a la sensibilidad artística, el cine internacional, las megaproducciones (Call Me by Your Name, Dune, The French Dispatch, Wonka) y una estética masculina que rompe con la rigidez del macho alfa.

Timothée, el arquetipo del actor 'indie' (Jeff Spicer/Getty Images for Warner Bros. Pictures)

Kylie Jenner, en cambio, es uno de los íconos de la cultura pop más comerciales (si no es que el más dentro de su generación): es magnate del maquillaje, el producto más refinado del clan Kardashian-Jenner y un símbolo absoluto del capitalismo digital.

Por estas y otras razones, podríamos decir que son, en muchos sentidos, polos opuestos. Pero pareciera ser que en la era de los algoritmos, los opuestos no sólo se atraen, se maximizan, se viralizan, enamoran y se vuelven un referente cultural al instante.