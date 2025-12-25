Parece chiste, pero… El museo del Louvre instala reja en la ventana por donde se metieron los ladrones de joyas

El robo de joyas del museo del Louvre que le dio la vuelta al mundo

El 19 de octubre de 2025, cuatro delincuentes lograron introducirse en el museo del Louvre, el más visitado del mundo (recibe cerca de nueve millones de personas al año), y robaron en pocos minutos joyas de la Corona francesa valoradas en unos 100 millones de dólares. Las piezas siguen sin aparecer.

El museo del Louvre instala una reja en la ventana por donde entraron los ladrones del mediático robo de joyas de octubre de 2025 (DIMITAR DILKOFF/AFP)

Los ladrones estacionaron un montacargas debajo de la Galería de Apolo, subieron en una plataforma, rompieron una ventana y usaron sierras circulares para cortar las vitrinas de vidrio que contenían los tesoros napoleónicos.

El museo del Louvre instala una reja en la ventana por donde entraron los ladrones del mediático robo de joyas de octubre de 2025 (DIMITAR DILKOFF/AFP)

Desde el robo, la seguridad del museo parisino se encuentra en el centro de las críticas debido a los fallos que el incidente puso de manifiesto.