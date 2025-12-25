Parece chiste, pero… El museo del Louvre instala reja en la ventana por donde se metieron los ladrones de joyas

Esta semana, y luego del escándalo ocurrido el 19 de octubre pasado, el museo del Louvre una reja de protección en la ventana por la que entraron los ladrones durante el robo de joyas “de película” que dio la vuelta al mundo.
El 19 de octubre de 2025, cuatro delincuentes lograron introducirse en el museo del Louvre, el más visitado del mundo (recibe cerca de nueve millones de personas al año), y robaron en pocos minutos joyas de la Corona francesa valoradas en unos 100 millones de dólares. Las piezas siguen sin aparecer.
Los ladrones estacionaron un montacargas debajo de la Galería de Apolo, subieron en una plataforma, rompieron una ventana y usaron sierras circulares para cortar las vitrinas de vidrio que contenían los tesoros napoleónicos.
Desde el robo, la seguridad del museo parisino se encuentra en el centro de las críticas debido a los fallos que el incidente puso de manifiesto.
El museo del Louvre instala reja en la ventana por donde entraron los ladrones en octubre de 2025
La reja de protección "es una de las medidas de emergencia decididas tras el robo", indicó el martes a la agencia AFP Francis Steinbock, administrador general adjunto del museo de Louvre, quien dio detalles sobre las nuevas medidas de seguridad adoptadas tras el robo “de película” ocurrido en octubre pasado, en el que se extrajeron joyas históricas valuadas en unos 100 millones de dólares.
De acuerdo con el funcionario, se están llevando a cabo "reflexiones" sobre la "seguridad de las demás ventanas", añadió el responsable.
La presidenta del Louvre, Laurence de Cars, aseguró la semana pasada ante los senadores franceses que se volvería a instalar una reja "antes de Navidad", y precisó que la anterior se había retirado en 2003-2004, durante unas importantes obras de restauración del recinto parisino.
Seguridad del Louvre, ¿qué pasa en el museo más visitado del mundo?
Otra obra importante es el refuerzo de la videovigilancia en las fachadas del museo. "Hemos anunciado un dispositivo de un centenar de cámaras situadas alrededor del palacio", precisó Steinbock.
La semana pasada, el museo del Louvre también anunció la finalización de la instalación de dispositivos anti-intrusión alrededor del museo.
Del 15 al 18 de diciembre, los agentes del Louvre estuvieron en huelga para reclamar mejores condiciones de trabajo y medios adicionales para la seguridad. La movilización terminó el viernes, pero continúan las negociaciones entre los sindicatos y el Ministerio de Cultura para responder a las preocupaciones de los agentes.
Tras el robo, se encendieron las alarmas en la sociedad francesa y la opinión pública internacional y distintas voces se pronunciaron al respecto en el país galo.
Joyas robadas del museo del Louvre en octubre de 2025
“No se trata solo de piedras preciosas; es el relato de Francia el que está en juego”, afirmó el Comité del Patrimonio Cultural de Francia en un comunicado difundido tras el atraco.
