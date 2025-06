Eiza González reacciona al romance de Timothée Chalamet y Kylie Jenner

La relación de Eiza González y Timothée Chalamet

Eiza González y Timothée Chalamet fueron relacionados sentimentalmente en junio de 2020 cuando fueron vistos besándose durante unas vacaciones en Cabo San Lucas, México .

Mientras tanto, el actor de Call Me By Your Name provocó rumores de noviazgo con Jenner en abril de 2023.

Eiza González y Timothee Chalamet. (Getty Images)

A principios de este mes, la pareja hizo su debut en la alfombra roja después de dos años de noviazgo en los Premios David di Donatello en Roma.

Eiza González y Grigor Dimitrov (Getty Images)

González, por su parte, actualmente está saliendo con el tenista búlgaro Grigor Dimitrov. La mexicana reveló cómo el atleta la contactó a través de sus mensajes directos. "Fue un mensaje muy caballeroso", y agregó: "Me impresionó mucho y luego le di una oportunidad, ¡y aquí estamos!".